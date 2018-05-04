Uğur Demirok kayboldu!
Geçen sezon 6 gol atıp, 1 asist yapan Karadeniz ekibinin 29 yaşındaki stoperi bu dönem ise ne fileleri sarsabildi ne de gol pası verebildi.
PENALTIYI KAÇIRDI
Uğur, geçtiğimiz sezon ligde 28 maçta forma giyerken 4'ü penaltıdan rakip fileleri 6 kez havalandırdı. Deplasmanda Osmanlıspor'u 1-0 yendikleri karşılaşmada Olcay'a 1 de asist yapan bordo-mavili futbolcu, 7 gole direkt katkıda bulunmuştu. Bu sezon ne golle tanıştı ne de gol pası verebildi. Uğur, bu sezon deplasmanda ve 0-0 biten G.Birliği maçındaysa penaltı kaçırmıştı.
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