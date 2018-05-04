Uğur Demirok kayboldu! – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    kayboldu!

    Uğur Demirok kayboldu!

    Geçen sezon 6 gol atıp, 1 asist yapan ekibinin 29 yaşındaki stoperi bu dönem ise ne fileleri sarsabildi ne de gol pası verebildi.

    Fırtına'nın 29 yaşındaki stoperi Uğur Demirok, geçen sezonu mumla arıyor. Bordo-mavililerin evinde Sivasspor'la oynadığı maçta sakatlanarak sezonu kapatan Uğur istediği gibi forma şansı bulamazken, 31 haftada sadece 20 maçta forma giydi. Yine ilk yarıda Sivasspor sınavında sakatlanan ve yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalan tecrübeli savunmacı, skora katkı anlamında da geçen sezonun gerisinde kalmış durumda

    PENALTIYI KAÇIRDI
    Uğur, geçtiğimiz sezon ligde 28 maçta forma giyerken 4'ü penaltıdan rakip fileleri 6 kez havalandırdı. Deplasmanda Osmanlıspor'u 1-0 yendikleri karşılaşmada Olcay'a 1 de asist yapan bordo-mavili futbolcu, 7 gole direkt katkıda bulunmuştu. Bu sezon ne golle tanıştı ne de gol pası verebildi. Uğur, bu sezon deplasmanda ve 0-0 biten G.Birliği maçındaysa penaltı kaçırmıştı.
    1. 4.5.2018
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