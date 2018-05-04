Trabzonspor yönetiminden Çaykur Rizespor’a ziyaret
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kemal Yardımcı ve yönetimini ziyaret etti.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise temel felsefesi dostluk olan sporda gerginliğin oluşmasını kabul edemeyeceklerini dile getirerek, "Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız ile birlikte Rizespor kulübümüzün şampiyonluğunu kutlamak için, başkanımızı ve yönetim kurulunu tebrik etmek için bu ziyareti gerçekleştirdik. Futbolun tarihi ve iki kentin geçmişine baktığımızda futboldaki iş birliğinin ötesinde ticarette olsun, kültürde olsun, sanatta olsun her zaman omuz omuza mücadele etmiş, birbirine destek olmuş iki şehrin arasını aslında felsefesi dostluk, barış ve kardeşlik olan spor yüzünden gerilmesi hiçbir şekilde kabul edilemezdi. Biz başkanımıza da bunu arz ettik. Gurbette bize baktıkları zaman bizleri Karadenizli diye nitelendirirler. Trabzonlu, Rizeli, Hopalı, Artvinli demezler, Karadenizli derler. Biz bu toprakların, bu coğrafyanın insanıyız. Gurbette yıllarca birbirimize destek olarak yaşamışken, sporun üzerinden iki şehrin arasının açılması asla ve asla kabul edilemez" dedi.
- 4.5.2018 16:48
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serdar sebepsiz mi :) takım büyük maçlarda top oynamıyordu takımın ahengiyle oynadı heralde farklı bir takımdan bahsediyor
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savasci fener kesinlikle rakipler değişir finalin adi herzaman fnerbahcedir onsuz bir turkiye düşünülemez ,ligden düşürseler dusdugu lig aydınlanır
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gs yuh yani.... allah yardimcimiz olsun fatih hoca
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