Ahmet Ağaoğlu'ndan tarihi ziyaret!
Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yöneticiler, cumartesi günü Komşu’nun Gazişehir ile oynayacağı maça gidecek
RİZE-TRABZON KARDEŞTİR
Bordo-mavililerin Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, iki komşu takımın ve şehrin geçmişten gelen bir dostluğa sahip olduğunu belirterek, "Biz bu dostluğun daha da sağlamlaşması adına yeniden Süper Lig'e çıkan Rizespor'a hem hayırlı olsun ziyaretinde bulunacağız hem de başarılar dileyeceğiz. İki kulüp arasında bizim dışımızda oluşturulmaya çalışılan gergin ortamın daha fazla yaşanmayacağına inanıyoruz. Hem Rizespor hem de Trabzonspor yönetimi olarak her iki takım, taraftarlarına olumlu açıklamalar yapıyoruz. Rize ve Trabzon kardeş iki şehirdir. İki kardeş şehir arasında küslük olmaz. Bunu da iki şehrin insanı yeniden gösterecektir" dedi.
TRABZON'A KAPIMIZ AÇIK
Çaykur Rizespor'un başkanı Hasan Kemal Yardımcı, şampiyonluk kutlamalarında Trabzonspor Başkanı ve yöneticilerini ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını vurguladı. Yardımcı, "Maça gelmeleri bizi elbette mutlu eder ama maçtan önce yapılması gerekenler var. Trabzonspor'a kapımız açık. Konuşacağımız mevzular var. Çözülmeyecek hiçbir şey yok. Çünkü biz düştük ve kendi dizlerimiz üzerinde ayağa kalktık. Bizim kimse ile bir hesabımız yok. Olanların bir daha yaşanmaması için hoş olmayan sosyal medya mesajları paylaşılmamalı. Bu hayat, bu futbol buna değmez" dedi. Gazişehir maçına gelecek Çaykur Rizespor taraftarlarına seslenen Yardımcı, şunları kaydetti: "Rizespor forması giymiş, terletmiş dostlarımızın Rizelilerden ayrı tutulmasını istemiyorum, bize yakışan budur. Bize emek vermiş Trabzonlu dostlarımızı hatırlamak, futbolun, sporun kucaklayıcı yanını göstermek istiyoruz. Hiçbir şekilde taraftarımızın hoş olmayan, hele hele Trabzon ile ilgili tek bir kelime bağırmasını istemiyorum. Rize'ye emek vermiş Trabzonlu dostlarımız, bizim davetimiz üzerine geliyorlar."
ŞİMDİ YARALARI SARMA VAKTİ / MİNİ YORUM / OLCAY ÇAKIR
Rizespor Başkanı Hasan Yardımcı, Trabzonspor'u son maçlarına davet etmiş. Haberi okuyunca çok mutlu olanlardanım. Sayın başkanın demeçlerini uzun zamandır takip ediyor ve son derece samimi buluyordum. Şimdi yaraları sarma adına önemli bir fırsat önümüze çıkmış oldu. Rizesporlular ile Trabzonsporlular, araya başka hiçbir takım taraftarı girmez ise sorunlarını aralarında yıllardır çözdükleri gibi yine çözeceklerdir. Rekabet yeniden başlayacak, dostluk kaldığı yerden devam edecektir. Buna yürekten inanıyorum ve Rizespor başkanını tebrik ediyorum, hamlesi ve söylemleri için.
- 3.5.2018
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Fenerbahçe'de şampiyonluk Karabükspor maçıyla gelecek
Toplam 7
Yorum
cano herkes puan kaybedecek de sen neden her maçta 4,5 gol atabiliyosun aykut efendi.bunun hikmetini anlat da bilelim.
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Galatasaray Nagatomo'da mutlu sona ulaştı
Toplam 1
Yorum
Aslan Cok iyi olur,yasi 31 ama vücut yasi 28 gibi
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Fatih Terim: Fenerbahçe gibi olmayalım!
Toplam 9
Yorum
karado gülme komşüna gelir başına.
Ahmet Ağaoğlu'ndan tarihi ziyaret! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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