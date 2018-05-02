Trabzonspor, Kasımpaşa maçına 6 eksikle çalıştı
Trabzonspor hafta sonu sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Burak, Onur, Uğur, Castillo, Kamil ve Durica katılmadı. Kondisyon çalışması ile başlayan antrenman taktik ağırlıklı çalışma ile devam etti. Antrenmana sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz hafta oynanan Antalyaspor maçında forma giyemeyen Abdülkadir Ömür de katıldı. Bu arada eşini karşılamak için havalimanına giden Sosa, teknik heyetten izin alarak antrenmandan 15 dakika erken ayrıldı.
- 2.5.2018 13:40
- Güncelleme: 2.5.2018 14:01
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Hasan Kemal Yardımcı "Trabzonspor'a kapımız açık"
Toplam 1
Yorum
fatih Trabzonspor un size yaptığı bir şey yok, sadece bursayı yenemedi hepsi bu, biraz akıllı olup işinizi o maça bırakmasaydınız, ts düşman değil
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Beşiktaş'ın transfer listesi belli oldu
Toplam 5
Yorum
Fatih Bakın Tek yorum Negredo ,love, ve Lensi satın yalvarırım sıze yonetım yalvarırım satın su adamları
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Thomas Müller'den Cüneyt Çakır yorumu
Toplam 2
Yorum
TAM PUAN (10) MÜTHİŞ BİR GECEYDİ SÜPER MAÇ OLDU VE CÜNET ÇAKIR ÇOK ÇOK İYİ MAÇ YÖNETTİ...KIRAN KIRANA MAÇ OLDU..HELAL OLSUN HAKEMİMİZE.
Trabzonspor, Kasımpaşa maçına 6 eksikle çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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