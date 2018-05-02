Trabzonspor, Kasımpaşa maçına 6 eksikle çalıştı – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
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    , maçına 6 eksikle çalıştı

    Trabzonspor, Kasımpaşa maçına 6 eksikle çalıştı

    hafta sonu sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarını ’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Burak, Onur, Uğur, Castillo, Kamil ve Durica katılmadı. Kondisyon çalışması ile başlayan antrenman taktik ağırlıklı çalışma ile devam etti. Antrenmana sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz hafta oynanan maçında forma giyemeyen Abdülkadir Ömür de katıldı. Bu arada eşini karşılamak için havalimanına giden Sosa, teknik heyetten izin alarak antrenmandan 15 dakika erken ayrıldı.

    1. 2.5.2018 13:40
    2. Güncelleme: 2.5.2018 14:01
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