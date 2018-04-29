Trabzonspor Antalyaspor'u deplasmanda devirdi!

Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Trabzonspor, dün Antalyaspor'u mağlup ederek puanını 49'a yükseltti ve beşinciliği Göztepe'den geri aldı: 2-1. Mutlak galibiyet için sahaya çıkan Karadeniz ekibi, 6. dakikada Emre Güral'ın golü ile şok yaşadı. Ardından penaltıdan Burak ve Yusuf'un golleri ile 3 puana uzanan Trabzonspor, Antalya deplasmanından istediğini almış oldu.



27. GALiBiYETiNi ELDE ETTi

Karadeniz ekibi ile Antalyaspor, Süper Lig'de 44. kez karşı karşıya geldi. Bu periyotta bordo-mavililerin galibiyetlerde 27-8 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda rakibine 79 gol attı, kalesinde 42 gol gördü.







13. KEZ KAZANDI

Fırtına, Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı 22 maçta 13 kez galip geldi. Antalyaspor evinde 6 kez kazanırken, 3 maçta da taraflar eşitliği bozamadı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 33 gol attı, 25 gol yedi. Antalya 2015-16'da Trabzon'u 7-0 yenerek en farklı galibiyeti almıştı.



YUSUF ENFES

Fırtına'nın genç yıldızı Yusuf Yazıcı yakaladığı süper formunu devam ettiriyor. Yeni Malatyaspor'a karşı attığı 2 golle kendini bulmaya başlayan 21 yaşındaki 10 numara, G.Saray'ı boş geçtikten sonra Kayserispor karşılaşmasında da 1 gol atmış ve 1 asist yapmıştı. Yusuf, Osmanlı deplasmanında da Kucka'nın enfes pasında topu ağlara göndererek Süper Lig'deki gol sayısını 7'ye çıkarmıştı. Dün de muhteşem bir vuruşla ağları sarsarak gol sayısını 8'e yükselten Yusuf, Burak'tan sonra skor yükünü çeken başlıca oyuncu oldu.