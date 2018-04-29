Antalya’da düşüş devam ediyor – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    Antalya’da düşüş devam ediyor

    Antalya’da düşüş devam ediyor
    Galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Antalya üst üste 2. yenilgisini alarak düşme hattından uzaklaşamadı. Tehlikeli bölgenin sadece 3 puan üzerinde yer alan kırmızı-beyazlılar, ligde kalan 3 maçın 1'ini kendi sahasında oynayacak.

    TARAFTARDAN YOĞUN iLGi
    ile arasında oynanan karşılaşmaya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Kümede kalma mücadelesi veren Antalyaspor'un taraftarları tribünlerin önemli bir bölümünü doldururken, Trabzonsporlu taraftarlarda kendilerine ayrılan yeri doldurdular.

    ESKİLERE KARŞI SEVİNMEDİLER
    Eski takımına karşı Antalyaspor'u öne geçiren Emre Güral, attığı gol sonrası sevinmedi. Trabzonspor'un beraberlik golünü bulan da bir dönem formasını giydiği Antalyaspor'a karşı herhangi bir sevinç gösterisinde bulunmadı.
    1. 29.4.2018
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