Antalya’da düşüş devam ediyor
TARAFTARDAN YOĞUN iLGi
Antalyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmaya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Kümede kalma mücadelesi veren Antalyaspor'un taraftarları tribünlerin önemli bir bölümünü doldururken, Trabzonsporlu taraftarlarda kendilerine ayrılan yeri doldurdular.
ESKİLERE KARŞI SEVİNMEDİLER
Eski takımına karşı Antalyaspor'u öne geçiren Emre Güral, attığı gol sonrası sevinmedi. Trabzonspor'un beraberlik golünü bulan Burak Yılmaz da bir dönem formasını giydiği Antalyaspor'a karşı herhangi bir sevinç gösterisinde bulunmadı.
- 29.4.2018
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Provokasyona dikkat!
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Yorum
baki sahaya peruk bile atmayın.saçı az olanlar alınganlık gösterip sahayı terkedebilir.
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Aatıf: "Gol benim esas işim zaten"
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Yorum
sami 3 senedir bir halt ettigin yoktu, simdi birkac gol attin diye havalara girme, zaten sezon sonu yolcusun, fener bu kisilerle bir yere varamaz
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Fatih Terim'den Başakşehir taktiği
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trakyalı fatih terimin ve abdurahim beyin taktiği hakemler
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