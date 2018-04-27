Trabzonsporlu Fabian Castillo: "Geri döneceğim" – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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HEPSİ
    27 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Trabzonsporlu : " döneceğim"

    Trabzonsporlu <a href="/index/fabian-castillo?id=b1613360-3e10-4b82-bebc-0744b0e59952" class="" rel="tag">Fabian Castillo</a>: "<a href="/index/geri?id=2f83981d-6199-47d3-8206-16924cb4629e" class="" rel="tag">Geri</a> döneceğim"

    'un Kolombiyalı futbolcusu , ailesi ile birlikte 'dan ayrılarak ülkesi 'ya gitti.

    Dün akşam Havaalanı'ndan 20.45'te kalkan tarifeli bir uçakla aktarmalı olarak ülkesi 'ya giden olan Castillo, "Ligin bitimine az bir süre kaldı. Bir sakatlığım var ve o nedenle tedavi amaçlı 'ya gidiyorum. ile herhangi bir problemim yok. döneceğim" açıklamasını yaptı.

    ?'da yeni yönetimin ise özellikle yüksek maliyeti bulunan ve performansını yeterli görmediği futbolcularla yollarını ayırması bekleniyor. 2016 -2017 sezonunda MLS ekiplerinden FC Dallas'tan 3 milyon Dolar'a kiralanan ve sonrasında 1 milyon Dolar daha ödenerek bonservisi alınan Castillo, bordo-mavili formayla toplam 48 maça çıktı ve 3 gol, 6 asistlik performans gösterdi.

    1. 27.4.2018 11:06
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