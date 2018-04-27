Trabzonsporlu Fabian Castillo: "Geri döneceğim"
Trabzonspor'un Kolombiyalı futbolcusu Fabian Castillo, ailesi ile birlikte Trabzon'dan ayrılarak ülkesi Kolombiya'ya gitti.
Dün akşam Trabzon Havaalanı'ndan 20.45'te kalkan tarifeli bir uçakla İstanbul aktarmalı olarak ülkesi Kolombiya'ya giden olan Castillo, "Ligin bitimine az bir süre kaldı. Bir sakatlığım var ve o nedenle tedavi amaçlı Kolombiya'ya gidiyorum. Trabzonspor ile herhangi bir problemim yok. Geri döneceğim" açıklamasını yaptı.
?Trabzonspor'da yeni yönetimin ise özellikle yüksek maliyeti bulunan ve performansını yeterli görmediği futbolcularla yollarını ayırması bekleniyor. 2016 -2017 sezonunda MLS ekiplerinden FC Dallas'tan 3 milyon Dolar'a kiralanan ve sonrasında 1 milyon Dolar daha ödenerek bonservisi alınan Castillo, bordo-mavili formayla toplam 48 maça çıktı ve 3 gol, 6 asistlik performans gösterdi.
- 27.4.2018 11:06
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Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmayacak!
Toplam 37
Yorum
kimi yenmemisiz ? Sanki hiç yenmedik yenmiyoruz.. yaw hehe daha 1 ay falan oldu 3-1 yendik ya sizi..
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Maça çıkamama kararı alan Beşiktaş'a gelebilecek 3 büyük ceza
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ FB Lİ DELİKANLI YÜREKLİ TARAFTARDAN ARTIK BİR BEKLENTİMİZ VAR YÜREĞİNİZ VAR İSE AYNI HAREKETLERİ AVRUPA KUPALARINDA YAPIN !
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Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmayacak!
Toplam 37
Yorum
Kartal sen merak etme herkes, hem Tolga'yi biliyor hem Volkan'i. Sen istedigin kadar karsilastir...
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