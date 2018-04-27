Trabzonspor'da hedef deplasmanda 3 puan – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    'da hedef deplasmanda 3 puan

    Trabzonspor'da hedef deplasmanda 3 puan

    SPOR ’de 5’inci sıradaki yerini korumayı hedefleyen , 31'inci hafta mücadelesinde yarın deplasmanda konuk olacağı karşısında 3 puan arayacak.

    Bu sezon Avrupa Kupaları'na katılmayı hedefleyen ve bu noktada ligi en az 5'inci sırada tamamlayarak finalinden çıkacak sonuca odaklanacak olan , yarın deplasmanda karşılaşacağı 'u mağlup ederek ligde sıralamadaki yerini korumayı arzuluyor. Saat 19.00'da Antalya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem düdük çalacak.

    ?ESKİKLER FAZLA
    Trabzonspor'da bu maç öncesi Onur, , Castillo ve Uğur'un sakatlıkları devam ediyor. Abdülkadir'in durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak. Teknik direktör 'ın, Antalyaspor karşısında kadroda zorunlu değişiklikler yapacak. Son oynanan Demir Grup Sivaaspor maçında sakatlanan Uğur ile Kamil Ahmet'in yokluğunda Çalımbay'ın bu oyuncuların yerine Pereira ile Durica'ya görev vermesi bekleniyor. Ayrıca durumu belirsiz olan Abdülkadir'in yerine ise Sosa'nın forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

    ?ANTALYASPOR İLE 44'ÜNCÜ RANDEVU
    Trabzonspor ile Antalyaspor, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 44'üncü kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 43 maçta Trabzonspor'un 26, Antalyaspor'un 8 galibiyeti bulunuyor. 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 77 gol atarken, kalesinde 41 gol gördü.

    ?TRABZONSPOR'UN ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:
    Uğurcan- Pereira, Hubocan, Durica, Novak- Okay, Kucka- Olcay, Sosa, Yusuf- Burak

    SAKAT: Onur, Kamil Ahmet, Castillo, Uğur, Abdülkadir (Belirsiz)

    CEZALI: Yok

    1. 27.4.2018 10:29
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