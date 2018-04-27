Trabzonspor FIFA'dan süre talep etti! – Fotomaç – 27 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'dan süre talep etti!

    Trabzonspor FIFA'dan süre talep etti!

    Başkan Yardımcısı , ile görüşerek futbolcu ödemeleri için süre istedi.

    Başkan Yardımcısı , ile görüşerek futbolcu ödemeleri için süre istedi. Bülbüloğlu'nun özellikle yönetime yeni geldiklerini ve öncelikle ekonomik sorunları çözeceklerini vurguladığı belirtildi. Yönetim, 30 Nisan'da oyunculara yapacağı yüklü ödemenin ardından FIFA ile yeniden görüşecek.
    1. 27.4.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor FIFA'dan süre talep etti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN