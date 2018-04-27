Trabzonspor, Antalya'ya 6 eksikle gitti
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Antalya'ya 6 eksikle gitti.
Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya Uğurcan, Pereira, Hubocan, Durica, Novak, Okay, Kucka, Olcay, Sosa, Yusuf ve Burak Yılmaz şeklinde çıkması bekleniyor.
- 27.4.2018 14:27
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Fikret Orman: "Şampiyonluğu alın"
Toplam 8
Yorum
UĞUR ALANYA MAÇININ HAKEMİ HAVADAN OFSAYT VERMESEYDİ GS HEM PUAN KAYBEDECEK Tİ HEMDE MUSLERA ATILACAKTI ONA BAKILIRSA
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Maça çıkamama kararı alan Beşiktaş'a gelebilecek 3 büyük ceza
Toplam 17
Yorum
muti Murat NAMDAR mı ısım :) Holıgan FB lıdır :) oysa dıkkate alma yazdıgını, FB haksızdır bu konuda sızde ıyı bılıyosunuz
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Maça çıkamama kararı alan Beşiktaş'a gelebilecek 3 büyük ceza
Toplam 17
Yorum
Bahtiyar zaten şansı yoktu BJK Adeletsizlik istedi şenolun rolüde tutmadı fikret başkanda çok şımarmıştı sağlam ceza verilmeli BJKY
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