Trabzonspor, Antalya'ya 6 eksikle gitti – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    , 'ya 6 eksikle gitti

    Trabzonspor, Antalya'ya 6 eksikle gitti

    'in 31. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan , 'ya 6 eksikle gitti.

    'de 28 Nisan Cumartesi günü deplasmanda ile karşılaşacak olan 'ya gitti. Bordo-mavililer gerçekleştirilen antrenman sonrası tarifeli uçak ile 13:25 sıralarında Antalya'ya hareket etti. Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan kaleci , Hugo Rodallega, Fabian Castillo, Kamil , Uğur Demirok ile Abdülkadir Ömür yer almadı.
    Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya Uğurcan, Pereira, Hubocan, Durica, Novak, Okay, Kucka, Olcay, Sosa, Yusuf ve şeklinde çıkması bekleniyor.
    1. 27.4.2018 14:27
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