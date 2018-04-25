Trabzonspor'dan bağış çağrısı
Trabzonspor Kulübü, resmi internet sitesinden taraftara duyuru yayınladı
Trabzonspor yaptığı açıklamada, taraftarlardan bağış konusunda yoğun talep aldıklarını belirterek yönetim kurulunun konuyla alakalı çalışma başlattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
"Son günlerde taraftarlarımızdan kulübümüze bağışta bulunmak için yoğun bir talep almaktayız. Yönetim Kurulumuz bu konu ile ilgili çalışma başlatmış olup resmi sitemizde yayınlanacak olan hesap numaralarının dikkate alınmasını önemle rica ederiz."
- 25.4.2018 11:44
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Tümer Metin: "Kupayı Akhisar'a verin"
Toplam 16
Yorum
mali gidenler cok mu iş yaptıda akhisar laf söylüyorsun
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Beşiktaşlı doktorlara ‘sahtekarlık’ davası
Toplam 2
Yorum
GÖKHAN EĞER 5 DİKİŞ ATILACAK KADAR YARILMA VARSA KANDA OLMASI LAZIM.ANCAK GÖRÜLDÜ Kİ ŞENOLDA YADAK KULUBESİNDE OTURDUĞU ANA KADAR KANYOKTU .
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Tümer Metin: "Kupayı Akhisar'a verin"
Toplam 16
Yorum
SAHADAN ÇEKİLDİLER BJKLİ FUTBOLCULARIN ÇOGU HAKEMDEN İZİNSİZ SOYUNMA ODASINA GİTTİ. TOLGA ZENGİN SUÇSUZSA NİYE DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİ OLAYIN KAHRAMANI O
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