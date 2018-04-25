Trabzonspor'dan bağış çağrısı – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    'dan bağış çağrısı

    Trabzonspor'dan bağış çağrısı

    Kulübü, resmi internet sitesinden taraftara duyuru yayınladı

    yaptığı açıklamada, taraftarlardan bağış konusunda yoğun talep aldıklarını belirterek yönetim kurulunun konuyla alakalı çalışma başlattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

    "Son günlerde taraftarlarımızdan kulübümüze bağışta bulunmak için yoğun bir talep almaktayız. Yönetim Kurulumuz bu konu ile ilgili çalışma başlatmış olup resmi sitemizde yayınlanacak olan hesap numaralarının dikkate alınmasını önemle rica ederiz."

    1. 25.4.2018 11:44
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