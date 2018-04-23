Trabzonspor idmanında Kucka ile Merve yeniden bir araya geldi – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    idmanında Kucka ile Merve yeniden bir araya geldi

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> idmanında Kucka ile Merve yeniden bir araya geldi

    , ’in 31’inci haftasında deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün saat 17.00’de yaptığı antrenmanla başladı.

    'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Castillo, Uğur, Onur ve Kamil katılmadı. Hafif sakatlıkları bulunan Okay, Abdülkadir ve Burak'ın ise salonda çalıştığı belirtildi.

    Ayrıca Rodallega'nın da sabah takımdan ayrı çalıştığı ve antrenmanda izinli olduğu için yer almadığı kaydedildi. Antrenmanda hafif tempolu koşunun ardından şut çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanı Of Gürpınar İlköğretim Okulu öğrencileri de izleyerek, futbolcularla fotoğraf çekildi.

    ?KUCKA İLE MERVE YİNE BULUŞTU
    'a transfer olduğunda Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde düzenlenen imza töreninde lösemi hastası olan ve tedavi gören Merve Şentürk'e sarılan Juraj Kucka, bu kez 'ne sağlığına kavuşarak gelen Merve ile yeniden buluştu.

    Şentürk, Kucka'ya el örmesi bir havlu hediye ederken, Slovak oyuncu da Merve'ye sarılarak hediyesi için teşekkür etti.

    Bordo mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

    1. 23.4.2018 20:05
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