Olcay Şahan yokları oynadı – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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HEPSİ
    22 Nisan 2018, Pazar
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    yokları oynadı

    <a href="/index/olcay-sahan?id=86af4bc5-f443-48d2-a679-7cdabb1cc42e" class="" rel="tag">Olcay Şahan</a> yokları oynadı

    Fırtına'nın tecrübeli ismi , dün beklentilerin çok altında kaldı.

    Fırtına'nın tecrübeli ismi , dün beklentilerin çok altında kaldı. Mücadeleye sol kanatta başlayan bordomavili yıldız, Uğur'un sakatlığı sonrası Okay'ın stopere geçmesiyle bu oyuncunun yerine orta sahada görev yapmaya başladı. Ancak alışık olmadığı mevkide varlık gösteremedi. Pas alış verişinde sıkıntı yaşayan Olcay, takımın atağa kalkacağı anlarda da kritik top kayıpları yaptı.
    1. 22.4.2018
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