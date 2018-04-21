Yusuf Yazıcı iddialı! – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    iddialı!

    Yusuf Yazıcı iddialı!

    'un genç yıldızı yakaladığı süper formunu devam ettiriyor.

    'un genç yıldızı yakaladığı süper formunu devam ettiriyor. 'a karşı attığı 2 golle kendini bulmaya başlayan 21 yaşındaki 10 numara, G.Saray'ı boş geçtikten sonra Kayserispor karşılaşmasında da 1 gol atmış ve 1 asist yapmıştı. Yusuf, Osmanlı deplasmanında da Kucka'nın enfes pasında topu ağlara göndererek 'deki gol sayısını 7'ye çıkardı. 7 golün yanında 5 de asist ile Trabzon'un Burak'tan sonra skor yükünü çeken başlıca oyuncu olan Yusuf, "Sivasspor maçında da gol atacağım" dedi.
    1. 21.4.2018
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