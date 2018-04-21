Kale Uğurcan Çakır'a emanet! – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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HEPSİ
    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    Kale 'a emanet!

    Kale Uğurcan Çakır'a emanet!

    ’un sakatlanıp sezonu kapatmasının ardından bugün ekibinin kalesini 22 yaşındaki eldiven koruyacak. , idmanlardaki performansı ile geçer not aldı

    Bordo-mavili takımın ile oynadığı maçta sakatlanan kaptan , sezonu kapatmıştı. Onur'un yokluğunda Esteban'ın da antrenman eksikliği bulunması nedeniyle kaleyi genç file bekçisi koruyacak. Bu sezon sadece maçında 45 dakika görev alan 21 yaşındaki kaleci, hafta içerisindeki antrenman performansıyla teknik heyeti güldürdü. Genç kaleciye tüm takım arkadaşları da güven aşılarken, tecrübeli oyuncularda özel olarak ilgilendi.

    MİLLİ TAKIM GEÇMİŞİ
    Uğur can, çeşitli kategorilerinde de forma giydi. 21 yaşındaki oyuncu, 17 yaşından itibaren A takımla antrenmanlara çıkıyor ve birçok kaleci antrenörüyle çalıştı. Uğurcan'ın heyecanlı olduğu dile getiriliyor.
    1. 21.4.2018
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