Halilhodzic’e dev piyango – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    Halilhodzic’e dev piyango

    Halilhodzic’e dev piyango

    Fırtına 'nın eski teknik direktörü Vahid Halilhodzic, ile yollarını ayırdıktan sonra 'nden teklif aldı.

    Fırtına 'nın eski teknik direktörü Vahid Halilhodzic, ile yollarını ayırdıktan sonra 'nden teklif aldı. "Shandong Luneng" adlı takımla görüştüğü belirtilen Halilhodzic için "Dünyanın en yüksek ücretli koçlarından biri olabilir" yorumunda bulunuldu.
    1. 21.4.2018
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