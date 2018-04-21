Durica kalmak istiyor – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    Durica kalmak istiyor

    Durica kalmak istiyor

    Bordo-mavililerde sakatlığını atlatan , sözleşme uzatmak istediğini ifade etti.

    Bordo-mavililerde sakatlığını atlatan , sözleşme uzatmak istediğini ifade etti. 36 yaşındaki Slovak stoper "2 yıldır buradayım ve mutluyum. Bir süre daha oynayabilirim. Ama kaç yıl, buna cevap veremem. Bunlar sezon sonu konuşulur" ifadesini kullandı. Durica'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
    1. 21.4.2018
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