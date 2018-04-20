Trabzonspor ile Sivasspor 24. randevuda – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    ile 24. randevuda

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> ile <a href="/index/sivasspor?id=59d4874b-64d2-406a-92fb-2c4cd1109cf5" class="" rel="tag">Sivasspor</a> 24. randevuda
    Spor Toto 'in 30. haftasında ile Demir Grup , 24. kez karşı karşıya gelecekler. İki takım arasında ligde oynanan 23 maçta bordo-mavililerin 12 galibiyeti bulunurken, Demir Grup 'un ise biri hükmen olmak üzere 6 galibiyeti bulunuyor.

    Geçtiğimiz sezon 'de mücadele edemeyen Demir Grup bir sezonun ardından ilk kez bordo-mavili takımın yeni stadyumuna konuk olacak. İki takım arasında geride kalan 23 maçta bordo-mavililerin 12 galibiyeti bulunurken, Sivasspor'un ise 6 galibiyeti bulunuyor. 5 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. 'un attığı 35 gole karşılık Sivasspor 24 gol kaydetti.

    TRABZON'DA OYNANAN MAÇLAR
    Konuk ekip Sivasspor'un Trabzon'da oynanan maçlarda 1 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında Trabzon'da oynanan 11 maçta bordo-mavililerin 7 galibiyeti bulunurken, Sivasspor'un ise 1 galibiyeti bulunuyor. 3 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadılar. Bordo-mavililer evinde oynadığı maçlarda 18 gol atarken, kalesinde ise 7 gol gördü.

    BEŞİKTAŞ'IN İKİ EFSANE KAPTANI KARŞI KARŞIYA
    Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve siyah-beyazlı takımda kaptanlık yapan ile karşı karşıya gelecek. 2002-2004 yılları arasında 'u çalıştıran ile 2010-2013 yılları arasında Sivasspor'u çalıştıran , görevde bulundukları takımlar için büyük bir taktik savaşı verecekler. İki teknik adam bugüne kadar 10. kez puan mücadelesi verecekken, söz konusu maçlarda ise Çalımbay'ın üstünlüğü bulunuyor. 6 maçta 'ın takımları kazanırken, 3 maçta ise 'nın takımları galip geldi. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

    Samet Aybaba, teknik direktör olarak Trabzonspor ile 'de karşılaştığı 28 maçın sadece dördünü kazanabildi ve 15'ini kaybetti, 8 maçta ise beraberlik aldı. Aybaba, Eskişehirspor'un başında rakibiyle oynadığı son maçı 1-0 kazanmıştı. Çalımbay ise Sivasspor'a karşı farklı takımların başında çıktığı 13 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

    ?Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor mücadelesi yarın 16.00'da Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.
    1. 20.4.2018 10:28
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