Trabzonspor ile Sivasspor 24. randevuda
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de mücadele edemeyen Demir Grup Sivasspor bir sezonun ardından ilk kez bordo-mavili takımın yeni stadyumuna konuk olacak. İki takım arasında geride kalan 23 maçta bordo-mavililerin 12 galibiyeti bulunurken, Sivasspor'un ise 6 galibiyeti bulunuyor. 5 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Trabzonspor'un attığı 35 gole karşılık Sivasspor 24 gol kaydetti.
TRABZON'DA OYNANAN MAÇLAR
Konuk ekip Sivasspor'un Trabzon'da oynanan maçlarda 1 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında Trabzon'da oynanan 11 maçta bordo-mavililerin 7 galibiyeti bulunurken, Sivasspor'un ise 1 galibiyeti bulunuyor. 3 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadılar. Bordo-mavililer evinde oynadığı maçlarda 18 gol atarken, kalesinde ise 7 gol gördü.
BEŞİKTAŞ'IN İKİ EFSANE KAPTANI KARŞI KARŞIYA
Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve siyah-beyazlı takımda kaptanlık yapan Rıza Çalımbay ile Samet Aybaba karşı karşıya gelecek. 2002-2004 yılları arasında Trabzonspor'u çalıştıran Samet Aybaba ile 2010-2013 yılları arasında Sivasspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay, görevde bulundukları takımlar için büyük bir taktik savaşı verecekler. İki teknik adam bugüne kadar 10. kez puan mücadelesi verecekken, söz konusu maçlarda ise Çalımbay'ın üstünlüğü bulunuyor. 6 maçta Rıza Çalımbay'ın takımları kazanırken, 3 maçta ise Samet Aybaba'nın takımları galip geldi. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Samet Aybaba, teknik direktör olarak Trabzonspor ile Süper Lig'de karşılaştığı 28 maçın sadece dördünü kazanabildi ve 15'ini kaybetti, 8 maçta ise beraberlik aldı. Aybaba, Eskişehirspor'un başında rakibiyle oynadığı son maçı 1-0 kazanmıştı. Çalımbay ise Sivasspor'a karşı farklı takımların başında çıktığı 13 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
?Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor mücadelesi yarın 16.00'da Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.
- 20.4.2018 10:28
-
İşte Şenol Güneş'in kafasındaki yaranın en net görüntüsü!
Toplam 24
Yorum
Sie Orjinal fotoraflar dururken phoshop koyupta algı yaratmayın insanları kendiniz gibi geri zekalı zannetmeyin
-
Mustafa Çulcu: "Mete Kalkavan elinden geleni yaptı"
Toplam 20
Yorum
arsen l. Hakem BJK li diye yaygara yapıldı.Hakem BJK li olmadığını göstermek için eli cebinde gezdi ve kader değişmedi Pepe ye kırmızı.Golü ofsayt
-
ŞOK GÖRÜNTÜ! Şenol Güneş koridorda yerde kaldı! İşte o an...
Toplam 9
Yorum
YAZIKLAR OLSUN. Sorun fb, gs, bjk değil. Şu görüntüler ve yapılanlar bir insan olarak utanç verici. Nasıl geldik biz bu hale. Yazık dostlar ki ne yazık !.
Trabzonspor ile Sivasspor 24. randevuda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.