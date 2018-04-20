İşte Avni Aker’in son hali – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    İşte ’in son hali

    İşte <a href="/index/avni-aker?id=022e4b5b-02dd-47ec-a868-d4bc4f6692b7" class="" rel="tag">Avni Aker</a>’in son hali
    'da 1951 yılında hizmete giren ve 65 yıl sporuna hizmet verdikten sonra 26 Ocak 2017 tarihinde ile oynanan maçının ardından kapıları kapanan ve yıkımına 29 Kasım 2017 tarihinde başlanan Hüseyin Stadyumu'nda yıkım çalışmaları tamamlandı. Stadın güney kısmındaki ile hemen yanındaki protokol tribününün bulunduğu kısım ve futbolcuların sahaya çıktıkları tünel, yıkılmayarak hatıra olarak bırakıldı.

    Yıkımı üstlenen firmanın şantiye şefliğini yürüten Selçuk Avcı, muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmalarının sonra erdiğini belirterek, "'in yakım işi bitti, teslimini yapıyoruz. Son rötuşların ardından artık teslimini yapıp çevresini açacağız. Buradan bin kamyonun üzerinde beton malzemesi çıkardık. Dolayısıyla bizim işimiz bitiyor ve buradan çıkıyoruz. Yıkım işimiz yaklaşık 4 buçuk ay sürdü. Bundan sonrası artık bizimle ilgili değil. Yıkım sırasında yanımıza gelen bazı vatandaşlar yıkılmasından dolayı üzüldüklerini bizimle paylaştı, biz de üzüldük ancak yapacak bir şey yok. Sonuçta yeni bir stadımız açıldı. Sembolik olarak yol tarafındaki ile eski protokol tribünü ve futbolcuların sahaya çıkış tünelini bıraktık" dedi.

    Öte yandan, 25 Mart tarihinde geldiği partisinin ilk kongresinde yaptığı konuşmada, "Avni Aker Stadyumu'nun yerine güzel bir şehir parkı ve takımın, Trabzon'un hatıralarını yaşatacak bir de Trabzon şehrinin geçmişi ile ilgili objelerini, her şeyini sergileyecek bir müzeyi de orada kurmuş olacağız. Bunun için de kaybedecek vaktimiz yok. Beton yığınlarından bıktık artık, Trabzon orayla yemyeşil" ifadelerini kullanmıştı.
    1. 20.4.2018 12:58
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