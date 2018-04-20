İşte Avni Aker’in son hali
Yıkımı üstlenen firmanın şantiye şefliğini yürüten Selçuk Avcı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmalarının sonra erdiğini belirterek, "Avni Aker'in yakım işi bitti, teslimini yapıyoruz. Son rötuşların ardından artık teslimini yapıp çevresini açacağız. Buradan bin kamyonun üzerinde beton malzemesi çıkardık. Dolayısıyla bizim işimiz bitiyor ve buradan çıkıyoruz. Yıkım işimiz yaklaşık 4 buçuk ay sürdü. Bundan sonrası artık bizimle ilgili değil. Yıkım sırasında yanımıza gelen bazı vatandaşlar yıkılmasından dolayı üzüldüklerini bizimle paylaştı, biz de üzüldük ancak yapacak bir şey yok. Sonuçta yeni bir stadımız açıldı. Sembolik olarak yol tarafındaki kale arkası ile eski protokol tribünü ve futbolcuların sahaya çıkış tünelini bıraktık" dedi.
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 25 Mart tarihinde geldiği partisinin ilk kongresinde yaptığı konuşmada, "Avni Aker Stadyumu'nun yerine güzel bir şehir parkı ve takımın, Trabzon'un hatıralarını yaşatacak bir de Trabzon şehrinin geçmişi ile ilgili objelerini, her şeyini sergileyecek bir müzeyi de orada kurmuş olacağız. Bunun için de kaybedecek vaktimiz yok. Beton yığınlarından bıktık artık, Trabzon orayla yemyeşil" ifadelerini kullanmıştı.
- 20.4.2018 12:58
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LAZER1903 birinci dakikadan itibaren her köşe atışında yabancı madde yağarken şimdi utanmasan Beşiktaşlılar yaptı diyeceksin daha beter olun.
İşte Avni Aker’in son hali haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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