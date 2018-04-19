Trabzonspor'da Burak Yılmaz ve Ogenyi Onazi sevinci – Fotomaç – 19 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'da ve Ogenyi Onazi sevinci

    <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'da <a href="/index/burak-yilmaz?id=d2994c04-c41c-4742-ab0e-75ac0f06fbd1" class="" rel="tag">Burak Yılmaz</a> ve Ogenyi Onazi sevinci

    'in 30. haftasında sahasında ile karşılaşacak olan 'da ve Onazi'nin takımla birlikte çalışmalara başlaması sevinçle karşılandı.

    'de, 21 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Medical Park Stadyumu'nda u ağırlayacak olan , hazırlıklarını sürdürdü.

    'nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmana sakatlığı bulunan Onur ve Castillo katılmadı. Sakatlıkları nedeniyle maçında forma giyemeyen ve Onazi'nin ise takımla birlikte çalışmalara başlaması teknik heyet tarafından sevinçle karşılandı.

    maçının 28. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Onazi, antrenmanlarını takımdan ayrı olarak sürdürüyordu. Tedavisinin ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan oyuncunun son durumu maç günü yapılacak olan değerlendirme sonrası netlik kazanacak.

    maçından sonra ağrılarının artması nedeniyle maçında forma giyemeyen da takımla birlikte çalışmalara başladı. Oyuncunun ile oynanacak olan karşılaşmada forma giymesi bekleniyor.
    1. 19.4.2018 14:45
    2. Güncelleme: 19.4.2018 15:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'da ve Ogenyi Onazi sevinci haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN