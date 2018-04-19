Trabzonspor'da Burak Yılmaz ve Ogenyi Onazi sevinci
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Burak Yılmaz ve Onazi'nin takımla birlikte çalışmalara başlaması sevinçle karşılandı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmana sakatlığı bulunan Onur ve Castillo katılmadı. Sakatlıkları nedeniyle Osmanlıspor maçında forma giyemeyen Burak Yılmaz ve Onazi'nin ise takımla birlikte çalışmalara başlaması teknik heyet tarafından sevinçle karşılandı.
Kayserispor maçının 28. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Onazi, antrenmanlarını takımdan ayrı olarak sürdürüyordu. Tedavisinin ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan oyuncunun son durumu maç günü yapılacak olan değerlendirme sonrası netlik kazanacak.
Kayserispor maçından sonra ağrılarının artması nedeniyle Osmanlıspor maçında forma giyemeyen Burak Yılmaz da takımla birlikte çalışmalara başladı. Oyuncunun Demir Grup Sivasspor ile oynanacak olan karşılaşmada forma giymesi bekleniyor.
- 19.4.2018 14:45
- Güncelleme: 19.4.2018 15:04
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Galatasaray, eski gözdesi Jefferson Farfan'ı yeniden gündemine aldı
Toplam 1
Yorum
10ur ver genci al ihtiyarı. ligimizin adı Türkiye ihtiyarlar ligi olarak değiştirilirse daha gerçekçi olur. hiçbir zevk ve hedef yok. yazık..
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Fenerbahçe Facundo Ferreyra transferinde kararlı
Toplam 8
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BekoBJK Yıllardır çalım yiyoruzda sonuç ne
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Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman'dan, 18 kulübün borcunu sıfırlayacak proje
Toplam 13
Yorum
CELAL SEN ONCE MERTCAN TRANSFERINI ACIKLA 880 BIN DOLARI NIYE VERDIN KIME NEYIN PARASI
Trabzonspor'da Burak Yılmaz ve Ogenyi Onazi sevinci haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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