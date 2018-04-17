Sosa ve Kucka el yakıyor – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    ve el yakıyor

    <a href="/index/sosa?id=6908523e-798d-443f-9955-70c5fedba4b9" class="" rel="tag">Sosa</a> ve <a href="/index/kucka?id=07176e27-aabf-4ce9-8525-bfc22d86a65a" class="" rel="tag">Kucka</a> el yakıyor

    'un yeni yönetimi, kulübün içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan hareketle çalışmalara hemen başladı.

    'un yeni yönetimi, kulübün içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan hareketle çalışmalara hemen başladı. Öncelikli olarak mali yapıyı yürüyebilir hale getirmek isteyen yönetim, takımdaki yüksek maaşlı oyuncuları göndererek ilk adımı atacak. "Bizim bütçemiz 'nın parasını ödemek için yeterli değil" diyen ve net şekilde mesajı veren yeni yönetim, Arjantinli futbolcuyla birlikte 'yı da elden çıkartmayı planlıyor. 2 yıl daha sözleşmeliler 'nın önümüzdeki sene garanti ücreti 3 milyon 320 bin euro olacak. ise 2 milyon 250 bin euro kazanıyor. İki yıldızın da 2'şer yıl daha mukaveleleri bulunuyor. euro'nun 5 TL'yi geçtiği dikkate alındığında, maç başı ücretleriyle birlikte sadece Kucka ile Sosa'nın senelik maaş maliyeti 30 milyon TL'yi buluyor. Başkan Ağaoğlu ve kurmaylarının önümüzdeki haftalarda iki futbolcunun da menacerleriyle bir araya geleceği öğrenildi.

    'AYNI PARAYA GİTSİNLER'
    Kucka için sezon başında Milan'a 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyen , Sosa'nın da devre arasında 3.4 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmıştı. Sezon biter bitmez iki yıldız için gelecek tüm teklifleri değerlendirmeye alacak olan yönetim, bonservis kazancından ziyade maaş yükünden kurtulmak istiyor. Yeni yönetim, en azından geldikleri bonservis bedellerine yakın rakamlara Sosa ile Kucka'yı satmayı hedefliyor.
    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:53
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