Trabzonspor'un yeni yönetimi, kulübün içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan hareketle çalışmalara hemen başladı.
'AYNI PARAYA GİTSİNLER'
Kucka için sezon başında Milan'a 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyen Trabzonspor, Sosa'nın da devre arasında 3.4 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmıştı. Sezon biter bitmez iki yıldız için gelecek tüm teklifleri değerlendirmeye alacak olan yönetim, bonservis kazancından ziyade maaş yükünden kurtulmak istiyor. Yeni yönetim, en azından geldikleri bonservis bedellerine yakın rakamlara Sosa ile Kucka'yı satmayı hedefliyor.
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 22:53
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Galatasaray'dan Başakşehir'e gönderme!
Toplam 2
Yorum
austin tamam diyelimki gs da oynamasını istemeyen taraftar var ki bunlar ne emektar oyunculara salladılar yediler.bırakalımda başka tkmda oynasınl
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Galatasaray'dan Başakşehir'e gönderme!
Toplam 2
Yorum
austin arda için söylüyorum ayıp ayıp bu adam kanıyla canıyla gs lı emek verdi yüreğini verdi bu tkma özbek almadı adam neyapsın futbolumu bıraksı
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Derbinin hakemi belli oldu
Toplam 1
Yorum
celal hadı bakalım adına yarasır sekılde bır derbı olsun en az 3 er kırmızı kart olsun
Sosa ve Kucka el yakıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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