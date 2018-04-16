Trabzonspor yönetiminde iş bölümü – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    yönetiminde iş bölümü

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    'da seçimi kazanan başkanlığındaki yeni yönetim 'da görev dağılımı için toplandı.

    'da seçimi kazanan başkanlığındaki yeni yönetim 'da görev dağılımı için toplandı. Yönetimde yer alan tüm isimlerin katıldığı toplantıda mali konular ve gelecek sezon ile ilgili yapılacak planlamalar da masaya yatırıldı. Toplantıda önemli kararlar alındığı öğrenildi.

    İLK SINAVA ÇIKIYORLAR
    takımı yeni yönetimle ilk maçına çıkacak. Yöneticilerin tamamı destek için 'ya gitti. Bugün tribünde yerlerini alacak olan bordo-mavililer, 3 puanla başlamanın kendilerine moral olacağına dile getirdiler.
    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:46
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