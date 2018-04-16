Trabzonspor yönetiminde iş bölümü
Olağanüstü Genel Kurul'da seçimi kazanan Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yeni yönetim Ankara'da görev dağılımı için toplandı.
İLK SINAVA ÇIKIYORLAR
Futbol takımı yeni yönetimle ilk maçına çıkacak. Yöneticilerin tamamı destek için Ankara'ya gitti. Bugün tribünde yerlerini alacak olan bordo-mavililer, 3 puanla başlamanın kendilerine moral olacağına dile getirdiler.
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:46
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Toplam 1
Yorum
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aynen bu durumda galatasarayın fransız kulübü olması tescillenmiştir nokta
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Toplam 3
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bjk sarıkanarya resmi liğde kaç tane şmpynlğn var önce onu saymasını öğren beleşten yıldız takmaya kalkma gs 4 yıldız siz 3 yıldız
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