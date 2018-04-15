Castillo yine sakatlandı
Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü istenen preformansı sergileyemeyen Castillo, yine sakatlandı. Geçtiğimiz hafta Kayserispor maçının son bölümünde forma giyen Castillo, 11'e göz kırpıyordu. Rıza Çalımbay'ın çok şey beklediği ve sürekli "Ona ihtiyacım var" dediği 25 yaşındaki sol kanat dünkü idmana çıkmadı. Tecrübeli futbolcu, Osmanlıspor karşılaşmasının kadrosunda yer almayacak.
TRABZON'UN KALAN MAÇLARI
29. hafta: Osmanlıspor (D)
30. hafta: Sivasspor
31. hafta: Antalyaspor (D)
32. hafta: Kasımpaşa
33. hafta: Bursaspor (D)
34. hafta: Karabükspor
TRABZON'UN KALAN MAÇLARI
29. hafta: Osmanlıspor (D)
30. hafta: Sivasspor
31. hafta: Antalyaspor (D)
32. hafta: Kasımpaşa
33. hafta: Bursaspor (D)
34. hafta: Karabükspor
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Samet Aybaba'dan "Robingo neden yedek?" sorusuna tepki
Toplam 1
Yorum
arma başkan istememiştir
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Kucka hırs yaptı
Toplam 1
Yorum
çepnioğlu çok hırslıymış ancak halısahada iyi stoper oynar, başka kurtarmaz :)
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Maliyetleri 30 milyon TL
Toplam 6
Yorum
CeyEr Hoca ama maalesef görmüyor ve yine bile oynatiyor
Castillo yine sakatlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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