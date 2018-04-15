Castillo yine sakatlandı – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    yine sakatlandı

    Castillo yine sakatlandı
    Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü istenen preformansı sergileyemeyen , yine sakatlandı. Geçtiğimiz hafta maçının son bölümünde forma giyen Castillo, 11'e göz kırpıyordu. 'ın çok şey beklediği ve sürekli "Ona ihtiyacım var" dediği 25 yaşındaki sol kanat dünkü idmana çıkmadı. Tecrübeli futbolcu, karşılaşmasının kadrosunda yer almayacak.

    TRABZON'UN KALAN MAÇLARI

    29. hafta: Osmanlıspor (D)
    30. hafta:
    31. hafta: (D)
    32. hafta:
    33. hafta: (D)
    34. hafta:
    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:38
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