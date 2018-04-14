Rıza Çalımbay'dan hücum vurgusu – Fotomaç – 14 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Nisan 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    'dan hücum vurgusu

    Rıza Çalımbay'dan hücum vurgusu

    , futbolcularına 17'nci sırada yer alan düşme hattındaki (17. sırada) maçının zor olacağına anlatıyor.

    , futbolcularına 17'nci sırada yer alan düşme hattındaki (17. sırada) maçının zor olacağına anlatıyor. Avrupa kupalarına katılma için kalan 6 karşılaşmayı en iyi şekilde bitirmeleri gerektiğine dikkat çeken 54 yaşındaki hoca, mücadele etmeden hiçbir maçın kazanılamayacağını söyledi. İdmanlarda bütün futbolcularına hareketli olmaları uyarısında bulunan deneyimli teknik adam, "Rakibe alanı daraltın. Savunma oyuncularının da çizginin ilerisine çıkması lazım. Defans beklerse olmaz. Onların da hücuma destek vermesi gerekir. İleride tek başına hiçbir şey yapamayız. Kanatları da iyi kullanmalıyız" uyarılarında bulundu.
    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Rıza Çalımbay'dan hücum vurgusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN