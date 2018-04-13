Yusuf’a nazar değdi – Fotomaç – 13 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ’a nazar değdi

    Yusuf’a nazar değdi

    , pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını 'nde sürdürdü.

    , pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını 'nde sürdürdü. yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Sosa, Onazi, Okay ve Batuhan katılmazken, Burak ise takımdan ayrı koşu yaptı. Bordo-mavililer kondisyon çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Bu çalışma sırasında sağ ayak bileğine basılan , acılar içinde yerde kaldı. Önceki gün yapılan antrenmanda da sol ayak bileğine basılan oyuncu tedavisinin ardından sekmeye devam edince, idmanı bitiremedi. 21 yaşındaki 10 numaranın son durumu yapılacak detaylı kontrolden sonra netlik kazanacak. Bu arada idmanda sırasında Rodallega, Castillo ve Bero performanslarıyla dikkat çekti.

    ORTADA SIKINTI VAR
    Onazi ve Okay, Osmanlıspor maçında yok. Rıza Çalımbay'ın Onazi ile Okay'ın yokluğunda orta sahada Kucka'nın yanında daha önceki maçlarda 10 numara pozisyonunda görevlendirdiği Sosa ya da sol kanatta değerlendirdiği Yusuf ikilisinden birine forma verecekti. Ancak Yusuf'un dün idmanda sakatlanması yine planları bozdu.
    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yusuf’a nazar değdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN