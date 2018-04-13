Yusuf’a nazar değdi
Trabzonspor, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü.
ORTADA SIKINTI VAR
Onazi ve Okay, Osmanlıspor maçında yok. Rıza Çalımbay'ın Onazi ile Okay'ın yokluğunda orta sahada Kucka'nın yanında daha önceki maçlarda 10 numara pozisyonunda görevlendirdiği Sosa ya da sol kanatta değerlendirdiği Yusuf ikilisinden birine forma verecekti. Ancak Yusuf'un dün idmanda sakatlanması yine planları bozdu.
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:04
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Aziz Yıldırım: Avrupa'nın çok önemli bir ismiyle anlaştık
Toplam 7
Yorum
ms Hr yil oldugu gibi yine ayni masal onemli isim nasil gelecek hani para yine terenao gelmesin?
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Geleceği belli oldu! Beşiktaş ve Fenerbahçe peşindeydi!
Toplam 2
Yorum
Bence 40 yasinda Gelir mi ?
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Aziz Yıldırım: Avrupa'nın çok önemli bir ismiyle anlaştık
Toplam 7
Yorum
REAL FB Aklina yeni mi geldi? Kac yildir kaziklaniyorsun! Krasic, RVP; Maldonado; Guiza, Ihtiyar DEDE!! Neler neler, 20 yil GS ye yaradi,bizi gectil
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