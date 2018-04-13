ÖZKAN SÜMER KOLLARI SIVADI
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    Hayrettin Hacısalihoğlu: "3 yıl yetmez 5 yıl gerekli"

    Hayrettin Hacısalihoğlu: "3 yıl yetmez 5 yıl gerekli"

    , kulübü 5 yıllık programla düzlüğe çıkaracaklarını söyledi.

    , kulübü 5 yıllık programla düzlüğe çıkaracaklarını söyledi. Hacısalihoğlu, "İnceleme sonucu eksikler belirlenip faaliyete geçilecek. Ben 3 yıl yetmez diyorum. 5 yıllık yapmak lazım. 3 yıl derseniz 5 sene yetmeyebilir. Birkaç dönemli program gerek" dedi.

    ÖZKAN SÜMER KOLLARI SIVADI
    Futbolun başına gelen , çalışmalara başladı. Trabzonspor'un efsanesi, altyapı hocalarıyla geniş kapsamlı bir toplantı yapacak. Abdülkadir ve Yusuf gibi daha pek çok yıldız adayının A takıma çıkmasını hedefleyen Sümer, yeni sezon kampına altyapıdan en az 6 isim götürecek.
    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:50
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