Hayrettin Hacısalihoğlu: "3 yıl yetmez 5 yıl gerekli"
Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, kulübü 5 yıllık programla düzlüğe çıkaracaklarını söyledi.
ÖZKAN SÜMER KOLLARI SIVADI
Futbolun başına gelen Özkan Sümer, çalışmalara başladı. Trabzonspor'un efsanesi, altyapı hocalarıyla geniş kapsamlı bir toplantı yapacak. Abdülkadir ve Yusuf gibi daha pek çok yıldız adayının A takıma çıkmasını hedefleyen Sümer, yeni sezon kampına altyapıdan en az 6 isim götürecek.
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 01:50
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Aziz Yıldırım: Avrupa'nın çok önemli bir ismiyle anlaştık
Toplam 7
Yorum
ms Hr yil oldugu gibi yine ayni masal onemli isim nasil gelecek hani para yine terenao gelmesin?
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Geleceği belli oldu! Beşiktaş ve Fenerbahçe peşindeydi!
Toplam 2
Yorum
Bence 40 yasinda Gelir mi ?
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Aziz Yıldırım: Avrupa'nın çok önemli bir ismiyle anlaştık
Toplam 7
Yorum
REAL FB Aklina yeni mi geldi? Kac yildir kaziklaniyorsun! Krasic, RVP; Maldonado; Guiza, Ihtiyar DEDE!! Neler neler, 20 yil GS ye yaradi,bizi gectil
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