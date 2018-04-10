Ofsayt kralı – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    Ofsayt kralı

    Ofsayt kralı

    Bu sezon 'de en fazla ofsayt bayrağına yakalanan takım (82), oyuncu da (49) oldu.

    Bu sezon 'de en fazla ofsayt bayrağına yakalanan takım (82), oyuncu da (49) oldu. Bordo-mavililer, ayrıca rakiplerini en az ofsayta düşüren takım konumunda bulunuyor (33). Fırtına ofsaytı aşamadı.
    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:30
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