Jose Sosa'dan Türkiye Arjantin karşılaştırması – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    'dan Arjantin karşılaştırması

    <a href="/index/jose-sosa?id=eb64eafa-0fae-4642-b45b-910eedb02092" class="" rel="tag">Jose Sosa</a>'dan <a href="/index/turkiye?id=a5c5b620-8592-482f-bee7-76e6474642cf" class="" rel="tag">Türkiye</a> Arjantin karşılaştırması

    Sosa'dan Arjantin ve kültürü ile ilgili açıklama geldi.

    Sosa'dan Arjantin ve kültürü ile ilgili açıklama geldi. Tangocu, "Türk çayı dediğimiz siyah çay Arjantin'de sadece sabahları kahvaltıda ve sadece bir bardak içilir. Mate çayını ise bütün gün içeriz. Arjantin'de insanlar birbirini mate içmeye davet eder" dedi.

    SOSA: HEP DAHA İYİSİ VAR
    Sosa, şu ana kadarki performansını beğenmediğini söyledi. Arjantinli 10 numara, "Performansımdan mutlu değilim. Ben kişisel olarak her zaman bir adım fazlasını isteyen biriyim. Daha iyisini yapmak gerekebilir. Yoksa kötü de değilim" ifadesini kullandı.
    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:29
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