Sosa'dan Arjantin ve Türkiye kültürü ile ilgili açıklama geldi.
SOSA: HEP DAHA İYİSİ VAR
Sosa, şu ana kadarki performansını beğenmediğini söyledi. Arjantinli 10 numara, "Performansımdan mutlu değilim. Ben kişisel olarak her zaman bir adım fazlasını isteyen biriyim. Daha iyisini yapmak gerekebilir. Yoksa kötü de değilim" ifadesini kullandı.
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 23:29
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Marcelo'dan Beşiktaş açıklaması
Toplam 1
Yorum
adanalı errrrrman hocaaa, hakkemliğin kadar yorumculuğunda berbat. dembaba gol matmadı diyemi. lenss te fenere atamadı. bu nasıl düşünce yaaaa
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Selçuk'un eşi Emel Şahin'den Tamer Tuna'ya tepki
Toplam 9
Yorum
GÖZ GÖZ 35 ŞENOLUN ÇIRAKLIĞINA GERİ DÖNSÜN..GÖZ TE PE ŞAN LI DIR.
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Göztepeli taraftarlar Demba Ba'yı ıslıkladı
Toplam 11
Yorum
35 TRFTR TAMER TUNA DERHAL GÖREVİ BIRAKMALIDIR. ŞENOLUN ÇIRAĞI OLSUN.
Jose Sosa'dan Türkiye Arjantin karşılaştırması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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