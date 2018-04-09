Mehmet Yiğit Alp: "Ortak akıl gerekli neşter ile gelmedik" – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    : "Ortak akıl gerekli neşter ile gelmedik"

    <a href="/index/mehmet-yigit-alp?id=ffcfb757-604b-4f0b-a32c-d03c25dbf167" class="" rel="tag">Mehmet Yiğit Alp</a>: "Ortak akıl gerekli neşter ile gelmedik"

    ’un ihtiyacı olan ortak akıl. Hocamızın, futbolcularımızın hepsinin arkasındayız. Yabancıları göndereceğiz haberleri doğru değil”

    Yeni yönetimde yer alan önemli açıklamalar yaptı. Artık yeni bir dönem başladığını dile getiren Alp, "Artık eskiyi konuşmayalım. 'un ihtiyacı olan ortak akıl. Sadece ortak akıl diyorum" dedi. Bütün yabancı oyuncuların gönderileceği yönündeki iddialara ise Alp, "Olur mu öyle bir şey... Neşter ile gelmiyoruz. Yarışan takım var. Hocamızın, oyuncularımızın hepsinin arkasındayız. Futbol ile ilgili şeyleri Özkan hocaya sorabilirsiniz, idari olan şeyleri bize sorabilirsiniz" ifadesini kullandı. Çiçeği burnunda yönetici, borçlar ile ilgili de şunları söyledi: "Demek ki ödeyebiliriz ki göreve talip olduk ve geldik."
    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:54
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