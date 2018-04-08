Trabzonspor'da büyük gün bugün – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    'da büyük gün bugün

    Trabzonspor'da büyük gün bugün

    Bordo-mavililerin iki gün sürecek 73. Olağanüstü Genel Kurulu, Hayri Gür Spor Salonu'nda dün başladı.

    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:30
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