Gönderilen futbolculara menajerlik ücreti verilmiş! – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    Gönderilen futbolculara menajerlik ücreti verilmiş!

    Gönderilen futbolculara menajerlik ücreti verilmiş!

    ’da devre arasında gönderilen oyuncular ile ’ya takımdan ayrılırken menajerlik ücreti ödendiği ortaya çıktı.

    Bordo-mavili takımın Olağanüstü Genel Kurulu öncesi dağıtılan 44'üncü dönem yönetim kurulu faaliyet raporu kitapçığının içerisinde yer alan bilgiye göre 'da devre arasında 2 milyon 300 bin Euro bonservis bedeli ile 'a satılan için menajerine 200 bin Euro, yine devre arasında takımdan ayrılan 'nın menajerine ise 180 bin Euro ödeme yapıldı. Takımdan ayrılan oyuncular için menajerlerine yapılan bu ödemeler faaliyet raporu kitapçığını okuyanların dikkatini çekti.

    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:47
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