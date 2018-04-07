Gönderilen futbolculara menajerlik ücreti verilmiş!
Trabzonspor’da devre arasında gönderilen oyuncular Emmanuel Mas ile Theo Bongonda’ya takımdan ayrılırken menajerlik ücreti ödendiği ortaya çıktı.
Bordo-mavili takımın Olağanüstü Genel Kurulu öncesi dağıtılan 44'üncü dönem yönetim kurulu faaliyet raporu kitapçığının içerisinde yer alan bilgiye göre Trabzonspor'da devre arasında 2 milyon 300 bin Euro bonservis bedeli ile Boca Juniors'a satılan Emmanuel Mas için menajerine 200 bin Euro, yine devre arasında takımdan ayrılan Theo Bongonda'nın menajerine ise 180 bin Euro ödeme yapıldı. Takımdan ayrılan oyuncular için menajerlerine yapılan bu ödemeler faaliyet raporu kitapçığını okuyanların dikkatini çekti.
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 10:47
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Medipol Başakşehir 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor
Toplam 3
Yorum
bar 1 gol atip yeniyor sampiyon olamaz hayal baska bisey degil uefa avrupa ligine onem vemeyen yani bos takimsin basaksehir
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Aziz Yıldırım: İnşallah Diyarbakır'da Türkiye Kupası'nı kaldırırız
Toplam 2
Yorum
antepli adamsın başkannnn
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Abdullah Avcı: Umarım Galatasaray maçında emeğimizin karşılığını alırız
Toplam 1
Yorum
arma fener maçında da emeğimizin karşılığını almak istiyoruz deseydin
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