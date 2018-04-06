Trabzonspor, kritik mücadeleye hazır! – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    , kritik mücadeleye hazır!

    Trabzonspor, kritik mücadeleye hazır!

    , 'in 28. haftasında yarın ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    , 'in 28. haftasında yarın ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, tedavisi süren Esteban Alvarado'nun katılmadığı, Jan Durica'nın ise takımdan ayrı çalıştığı belirtildi.

    Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın son bölümünde bordo-mavililerin, yarı sahada çift kale maç yaptığı kaydedildi.

    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 19:57
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