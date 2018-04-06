Trabzonspor, kritik mücadeleye hazır!
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, tedavisi süren Esteban Alvarado'nun katılmadığı, Jan Durica'nın ise takımdan ayrı çalıştığı belirtildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın son bölümünde bordo-mavililerin, yarı sahada çift kale maç yaptığı kaydedildi.
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 19:57
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Uslu: "Orman'ın Demba Ba açıklaması etik değil"
Toplam 7
Yorum
Ankara Kartalı Maho bi sus la.Bi sus.Etikten bahsedecek son insansın.
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Turgay Demir'den Fikret Orman yorumu!
Toplam 14
Yorum
davut evet çok dogru söylüyorsun fenerbahçe başkanı aziz yıldırımda aynısını emenikeye yapmıştı beyagıda ceza almıştı hatırladıgım kadarıyla?
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Trabzonspor başkan adayı Ahmet Ağaoğlu: "Seçilirsem o borcu ödeyeceğim"
Toplam 2
Yorum
Muhammed Bu yazdığım yorumu duyun artık: İstanbulda daha çok trabzonlu var pılınızı pırtınızı alın gelin burada yükseltin takımı.
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