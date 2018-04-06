Gökhan Saral: "Her koşulda iyi niyetimizi muhafaza ettik"
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Gökhan Saral, her koşulda iyi niyetlerini muhafaza ederek, ellerinden gelenin fazlasını yapmaya gayret gösterdiklerini söyledi.
"YAPAMADIKLARIMIZI GÖRENLER YADSINAMAZ EMEKLERİ DE BİR GÜN GÖRECEKTİR"
Bordo-mavili ekibin başkan yardımcısı Saral, "Bu dönem içerisinde birçok kez eleştirilere maruz kaldık. Art niyet taşımayan haklı eleştirileri her zaman başımızın üzerinde taşıdık. Bugün maksatlı ya da maksatsız bardağın boş tarafına bakarak yanlışlarımızı ve yapamadıklarımızı ön planda tutanların, Muharrem Usta ve yönetiminin, görev süreleri boyunca verdikleri yadsınamaz emekleri ve yaptıkları fedakarlıkları da bir gün mutlaka göreceklerine inancım tamdır. Zira zaman gerçekleri kör gözlere sokmaya muktedirdir. Ortaya koyduğumuz emek ve fedakarlıkların Trabzonspor'un lehine nasıl sonuçlar ürettiğini, Trabzonspor'u hak ettiği seviyelere çıkarabilme adına neleri başardığımızı bugün ya da yarın gözüne fitne ve şahsi ihtiras perdesi inmemiş herkes görecektir" ifadelerini kullandı.
"BUNDAN SONRA DA TRABZONSPOR MENFAATLERİNİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"
Kongre sürecinin Trabzonspor için hayırlar getirmesini temenni ettiğini belirten Saral, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu düşüncelerle tek dileğimizin Trabzonspor'un geleceğinin aydınlık olması olduğunun bilinmesini isterim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Trabzonspor'un menfaatlerinin takipçisi olacağımız noktasında kimsenin şüphesi olmasın. Yanlışa yanlış diyebilme cesaretini göstereceğimiz gibi doğruya doğru deme erdemini de daima ortaya koyacağız" diye konuştu.
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 16:21
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Fenerbahçe'den büyük transfer bombası: Yaya Toure geliyor!
Toplam 14
Yorum
zafer trezeguet fb ye yakışır hem ligimizi tanıyor hem goller ve asistleri süper. genç ve çalışkan kesinlikle alınmalı
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Cimbom’a bedava golcü
Toplam 3
Yorum
öğretici la ligada bile gol krallığı yaşayan guizanın, en son gelen bay 35 golün süperligdeki halleri biliniyor ! yinede zararı olmaz !
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"Ayıplıyorum"
Toplam 4
Yorum
MNK FİKRET ORMAN HER ZAMN ORTAMI GEREN BIRISI.YINE YAPMŞ YAPACAGINI.COK BOS KONUSAN BIRISI
Gökhan Saral: "Her koşulda iyi niyetimizi muhafaza ettik" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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