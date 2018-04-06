Gökhan Saral: "Her koşulda iyi niyetimizi muhafaza ettik" – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    : "Her koşulda iyi niyetimizi muhafaza ettik"

    Gökhan Saral: "Her koşulda iyi niyetimizi muhafaza ettik"

    Başkan , her koşulda iyi niyetlerini muhafaza ederek, ellerinden gelenin fazlasını yapmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

    'da Başkan açıklamalarda bulundu. Saral, bordo-mavililerin ekonomik ve sportif başarı beklentisinin en üst düzeyde olduğu bu sıkıntılı ve zor süreçte menfaatleri için ellerinden gelenin fazlasını yapmaya gayret gösterdiklerini belirterek, "Beşeriz, elbette eksiklerimiz, hatalarımız oldu ancak her şart ve koşulda iyi niyetimizi muhafaza ettik. Şundan emin olunuz ki Trabzonspor'un menfaatlerini her türlü kişisel menfaatlerin önünde tuttuk. Öyle ki çoğu kez işimizden, aşımızdan, sağlığımızdan ödün vererek çalıştık. Bu durumdan da ne şikayetçi ne de pişmanım. Zira bizler Trabzonspor'a hizmet etme duygusunun vermiş olduğu manevi tatmin duygusuyla yetindik, beslendik" şeklinde konuştu.

    "YAPAMADIKLARIMIZI GÖRENLER YADSINAMAZ EMEKLERİ DE BİR GÜN GÖRECEKTİR"
    Bordo-mavili ekibin başkan yardımcısı Saral, "Bu dönem içerisinde birçok kez eleştirilere maruz kaldık. Art niyet taşımayan haklı eleştirileri her zaman başımızın üzerinde taşıdık. Bugün maksatlı ya da maksatsız bardağın boş tarafına bakarak yanlışlarımızı ve yapamadıklarımızı ön planda tutanların, Muharrem Usta ve yönetiminin, görev süreleri boyunca verdikleri yadsınamaz emekleri ve yaptıkları fedakarlıkları da bir gün mutlaka göreceklerine inancım tamdır. Zira zaman gerçekleri kör gözlere sokmaya muktedirdir. Ortaya koyduğumuz emek ve fedakarlıkların Trabzonspor'un lehine nasıl sonuçlar ürettiğini, Trabzonspor'u hak ettiği seviyelere çıkarabilme adına neleri başardığımızı bugün ya da yarın gözüne fitne ve şahsi ihtiras perdesi inmemiş herkes görecektir" ifadelerini kullandı.

    "BUNDAN SONRA DA TRABZONSPOR MENFAATLERİNİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"
    Kongre sürecinin Trabzonspor için hayırlar getirmesini temenni ettiğini belirten Saral, sözlerini şöyle tamamladı:
    "Bu düşüncelerle tek dileğimizin Trabzonspor'un geleceğinin aydınlık olması olduğunun bilinmesini isterim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Trabzonspor'un menfaatlerinin takipçisi olacağımız noktasında kimsenin şüphesi olmasın. Yanlışa yanlış diyebilme cesaretini göstereceğimiz gibi doğruya doğru deme erdemini de daima ortaya koyacağız" diye konuştu.
    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 16:21
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