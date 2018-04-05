Burak'ın yeni dövmesi sosyal medyayı salladı! – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Burak'ın yeni dövmesi sosyal medyayı salladı!

    Burak'ın yeni dövmesi sosyal medyayı salladı!

    'un yıldız golcüsü , yeni bir dövme yaptırdı. 32 yaşındaki futbolcu, yeni dövmesini hesabında takipçileriyle paylaştı.

    'da oynadığı dönemde de bacağına kızlarının isimlerinin bulunduğu bir dövme yaptıran , vücuduna yeni bir dövme daha ekledi.

    Sağ bacağına bordo-mavili taraftarların kulüp sembolü olarak sıkça kullandığı kaplan dövmesi yaptıran 32 yaşındaki yıldız, yeni dövmesini hesabında takipçileriyle paylaştı.

    Bu paylaşım Trabzonsporlu taraftarlardan büyük beğeni topladı.


    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:25
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