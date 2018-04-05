Burak'ın yeni dövmesi sosyal medyayı salladı!

Galatasaray'da oynadığı dönemde de bacağına kızlarının isimlerinin bulunduğu bir dövme yaptıran Burak Yılmaz, vücuduna yeni bir dövme daha ekledi.

Sağ bacağına bordo-mavili taraftarların kulüp sembolü olarak sıkça kullandığı kaplan dövmesi yaptıran 32 yaşındaki yıldız, yeni dövmesini sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.





Bu paylaşım Trabzonsporlu taraftarlardan büyük beğeni topladı.