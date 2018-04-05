Burak'ın yeni dövmesi sosyal medyayı salladı!
Trabzonspor'un yıldız golcüsü Burak Yılmaz, yeni bir dövme yaptırdı. 32 yaşındaki futbolcu, yeni dövmesini sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.
Galatasaray'da oynadığı dönemde de bacağına kızlarının isimlerinin bulunduğu bir dövme yaptıran Burak Yılmaz, vücuduna yeni bir dövme daha ekledi.
Sağ bacağına bordo-mavili taraftarların kulüp sembolü olarak sıkça kullandığı kaplan dövmesi yaptıran 32 yaşındaki yıldız, yeni dövmesini sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.
Bu paylaşım Trabzonsporlu taraftarlardan büyük beğeni topladı.
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:25
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Bu oyun işi değiştirir
Toplam 2
Yorum
wolverine82 sizin hedefiniz olsa olsa 4 cülük olur başka bişey olmaz zaten kaç senedir bi büyüklüğünüz kalmadı averaj takımı sizi
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FIFA önünde şike nöbeti
Toplam 6
Yorum
TARAFTAR İNŞALLAH 1461 GİBİ SÜRÜNÜN BETER OLUN O KUPAYI AĞZZINIZA ALMAYIN ÇÜNKÜ FENERBAHÇE ONU KANIRTA KANIRTA ALDI BUNUDA BÖYLE BİLİN
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Pastore çıkarması! Pazarlıklar başlıyor...
Toplam 2
Yorum
wolverine82 gelmesini istediğim forvete aboubakar yada moussa dembele yada dany welbeck ,forvet arkası yusuf yazıcı,okay yokuşlu,orta saha pastore
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