“Bu şartlarda zor bir göreve talip olduk”

Saat 10.00'da sona eren başvurularda Levent Sekban da seçimde yönetime aday olarak başvurdu. Başvuruların sona ermesinin ardından iki adayın yer aldığı Olağanüstü Kongre öncesi oy pusulaları da belli oldu. Seçimde bordo renkli pusula ile Ahmet Ağaoğlu 'nun, mavi renkli pusula ile Metin Kaya 'nın yarışacağı belirlendi.Kongre öncesinde açıklamalarda bulunan Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Trabzonspor'un uzun zamandır ekonomik, sportif ve idari sorunların yığılmasının sonucunda mevcut yönetim kurulunun olağanüstü kongre kararı alması üzerine 7-8 Nisan 2018 günlerinde çoğunluk aranmayan genel kurulun yapılacağını belirterek, "Çoğunluk aranan 29-30 Mart günlerinde genel kurul açılamadı. Bu arada adayların liste çalışmalarını izledik. Genel kurula aday çıkar mı çıkmaz mı tartışmalarının yapıldığı bu süreçte biz divan olarak ısrarla spekülasyonlara inanılmamasını bu camianın her zaman kendi içerisinden zor günlerde de olsa olağan günlerde de olsa kendisini yönetecek değerli insanları çıkardığını söyledik. Neticede bugün adaylı yarış yapılacağı anlaşılmaktadır" dedi.Geriye bakarak kimsenin suçlu olarak aranmaması gerektiğini kaydeden Sürmen, "Trabzonspor'un bundan sonraki çalışmalar yarın şampiyon olacağız, gökten yıldızı indireceğiz çalışmaları değil. Yeniden yapılanma, yeniden camianın akli seliminin beklediği futbolcu, teknik kadro, taraftar kitlesine ulaşma çalışmasıdır. Burada gelinen noktada geriye bakarak hiç kimsenin suçlu aramaması lazım. Bu çok önemli. Çünkü insanlar hata yapmışsa var oldukları zaman zaten açıkça eleştiriliyorlar. O nedenle ya tekrar seçilemiyorlar ya da yönetime talip olmuyorlar. Ne olursa olsun yönetmiş olan insanın nerede nasıl hata yaptığını dinlemek lazım. Yeni yöneticilerin de onlardan bazı dersler çıkarması gerekiyor. Onun için feda edecek bir tek ferdimiz yoktur. Kavga değil, barış ortamı sağlanmalı. Eleştiri elbette yapılacaktır. Seçilecek yönetime de yapılmalıdır. Ama bu eleştiriler harekete varmadan ve yapıcı eleştiriler olmalıdır. Eleştirmek bozucu cümlelerle camianın moralini bozacak cümlelerle yapılmamalıdır. Mevcut yönetim kim seçilirse onlar da sürekli aklı selim herkesin söylediği bu kulübü geçmişte yönetmiş, kurmuş insanların söylediği taraftarın söylediği ortak aklın üretmesi gerekir. Ortak aklı üretmek, yönetmek yönetimin kendi içinde toplanıp ürettiği akıl değil. Ortak akıl nerede ne sorun var bunları hamur haline getirerek kamuoyuyla paylaşmaktadır. Yeni yönetimden divan olarak beklentilerimiz var. Tüzüğün bir an önce yapılması gerekir. Maalesef kangren haline gelmiş olan bu tüzüğü de bir önce yapmalarını bekliyoruz" şeklinde konuştu.İlerideki günlerde tüm kurullar olarak mevcut seçilecek yönetimin talep ettikleri her türlü katkıyı vermeye hazır olacaklarını vurgulayan Sürmen, "Tüzük gereği bugün saat 10.00'a kadar kongreye katılmak için müracaat etme hakkı vardır. Saat 10.00'a kadar divan kurulumuza başkan adayı olarak Ahmet Ali Ağaoğlu ve Metin Kaya listeleri ile müracaat etmiştir. Ayrıca bir arkadaşımız da yönetime şahsı olarak müracaat etmiştir. O da Levent Sekban arkadaşımızdır. Kongrenin camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.Trabzonspor Başkan Adayı Ahmet Ağaoğlu'nun listesinde yer alan Hayrettin Hacısalihoğlu da bugünkü şartların hiçbir dönemle benzetilemeyeceğini belirterek, "Bu dönem inanın ki Trabzonspor kurulduğundan beri en zor, en kritik dönem. Şartlar ve ekonomi zor değil. Bunların hepsi taban yapmış durumda. Bunun üstesinden nasıl geleceğiz onu arkadaşlarla ve camiamızla paylaşarak belirleyeceğiz. Bunları uygulamaya çalışacağız. Bugünkü şartlar hiçbir dönemle benzetilemez. Hepsinden daha zor şartlar. Bu dönemde görev kabul etmek, yönetimde olmak bunun mücadelesini vermek hakikaten zor. Belki hiç sevinci mutluluğu olmadan sırf uğraş gerektiren bir dönem" ifadelerini kullandı.Kimseye iyi günler ve mutluluklar vaat etmediklerini vurgulayan Hacısalihoğlu, "Trabzonspor'un zor şartlarını herkes biliyor. Trabzonspor'u anlatmak gerekmez herkes her dakikada Trabzonspor'u yaşar. O nedenle bugünkü şartların zorluğunun herkes farkında. Bu şartlarda zor bir göreve talip olduk. Bunu biliyoruz. Kimseye de iyi günler, mutluluklar vaat etmiyoruz. Hep birlikte bu zorlukların üstesinden geleceğiz. İnşallah ama 1 yıl ama 2 yıl ama 5 yıl sonra Trabzonspor eski mutlu günlerine kavuşacak. Biz bunun için çaba sarf edeceğiz. Üstesinden gelmeye çalışacağız. Çalışacağı derken yalnızca yönetim olarak değil Trabzonspor'un tüm kurulların, çalışanların ve gönüllüleri tüm sosyal ve yerel medya hep birlikte emek verirsek ancak bu işi çözebiliriz. Başka dönemlerden lütfen bu dönemi algılayın. Bu bir fedakarlık bir çalışma ve özveri dönemidir. Bu söylediğimin herkes için geçerli olması lazım. İnşallah Trabzonspor'un ve Trabzonsporlularının yüzünü güldürebileceğiz" dedi.