26 bin 511 üye – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    26 bin 511 üye

    26 bin 511 üye
    Bordo-mavililerin Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut , idari ve mali durumla ilgili bilgiler verdi. Ören, kulübe 28 2017 tarihi itibariyle üye sayısının 26 bin 511 olup, 1 Ocak-28 Şubat 2018 tarihlerinde de 65 yeni üye kaydı yapıldığını söyledi. İstifa eden ise olmadı.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:37
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