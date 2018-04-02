Seyrantepe'den vurdu Bakırköy'de gol oldu
KUCKA'DAN İNANILMAZ GOL!
G.Saray maç sonu zafer kutlamalarına hazırlanırken, Trabzonspor'un sahalarda ender görülen jeneriklik golüyle buz kesti. Uzatma dakikaları oynanırken, orta sahada kazanılan faulde Muslera'nın ileride olduğunu gören Kucka, 51 metreden bekletmeden atışı kullandı ve gönderdiği füze 90'dan ağlarla buluştu.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:00
-
Trabzonspor'a kötü haber!
Toplam 1
Yorum
hüseyin hiç önemli değil varlığı veya yokluğu fazla belli olmuyor
-
Elif Elmas’a kanca attılar
Toplam 5
Yorum
gurbetçi alınan iyi adamlarıda mundar ettiniz yaa..yazıklar olsun size...
-
Sezon sonu 10 isim yuvadan uçuyor!
Toplam 8
Yorum
BJK lens bu sezon bize geldi. Ndiaye yi 12.5 milyn euroya alıp 15 milyn a satan siz mi konusyorsnz. Cenki bedavaya alıp 28 m. euroya satan biziz
Seyrantepe'den vurdu Bakırköy'de gol oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.