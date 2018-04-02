Seyrantepe'den vurdu Bakırköy'de gol oldu – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    Seyrantepe'den vurdu Bakırköy'de gol oldu

    Seyrantepe'den vurdu Bakırköy'de gol oldu

    KUCKA'DAN İNANILMAZ GOL!
    G.Saray maç sonu zafer kutlamalarına hazırlanırken, Trabzonspor'un sahalarda ender görülen jeneriklik golüyle buz kesti. Uzatma dakikaları oynanırken, orta sahada kazanılan faulde Muslera'nın ileride olduğunu gören Kucka, 51 metreden bekletmeden atışı kullandı ve gönderdiği füze 90'dan ağlarla buluştu.

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:00
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