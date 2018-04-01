Tüm paslar Burak’a – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    Tüm paslar Burak’a

    Tüm paslar Burak’a

    Rıza Çalımbay'ın ligde son oynanan Yeni Malatyaspor maçının 11'ini bugün de büyük oranda koruması bekleniyor.

    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:04
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