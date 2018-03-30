Hekimoğlu adaylık için o isme destek verdi
Trabzonspor'da adı başkan adaylığı için geçen Hekimoğlu Döküm Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Celil Hekimoğlu, Trabzonspor başkan adayı Ahmet Ağaoğlu'na destek verdi.
"Ahmet Ağaoğlu'nun söylemleri bize çok yakın"
Ahmet Beyin şu anki söylemlerinin kendilerine çok yakın olduğunu belirten Hekimoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü, "Ben 5 yıl diyordum Ahmet Bey 3 yıl diyor. Ancak 3 yıl benden bir şey beklemeyin kalkınma hamlesi yapacağız diyor. Bence 3 yıl az. 3 yılda Tranbzonspor'un sorunları düzelmez. Ama kendisine bir tek şey söyleyeceğim. Sonuna kadar destekliyorum. Ufak tefek eleştiriler duyuyorum bunları yapmayalım. Daha çocuğu doğmadan öldürmeyelim. Destek olmamız lazım. Trabzonspor'u yönetecek arkadaşlar gerçekten çok büyük bir külfetin altına giriyorlar. Onun için kayıtsız şartsız destek olmamız lazım. Ahmet beyden tek bir isteğim var. İnşallah bunları kendisine anlatırız. Genelde İstanbul'dan gelen başkan adaylarımız ilk 6 ay çok doğru başlıyorlar. Sonraki 6 ay İstanbul gerçeğine dönüyorlar. Tekrar popülist transferler yatırımlar ve borçlanmalar. Bunu yaparsa bizim başkanımız olamaz. Bugün başladığı noktada en az 3 yıl bu kulüpte bir yapılanma ve ekonomik iyileştirme programı uygulaması lazım. 3 buçuk yıl bunu yaparsa biz de destek olursak Trabzonsporumuz şanlı günlerine dönebilir" ifadelerini kullandı.
"Dışardan destek verebiliriz"
Hekimoğlu, Ahmet Ağaoğlu'na dışarıdan destek verebileceklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:
"Ahmet Ağaoğlu'na desteğimiz dışarıdan olur içeriden olmaz. Biz Trabzonspor'da 2015'te başkanlık kazanmış bir adayız. Bizden daha yönetici olmaz ama dışarıdan her türlü desteği veririz."
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 13:00
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Kilit isim Sosa
Toplam 7
Yorum
Vefasizlar Bu ts once bjk macinda nasil yattigini aciklasin.gs nin basinda artik uyuz td yok..tum derbileri alir gs, ts da kotu son bekliyor samiyende
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Dönüş tarihi netleşti
Toplam 1
Yorum
OSMAN DÖNSE NOLACAK İŞ İŞTEN GEÇTİ KINA YAKSIN AZİZ
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Aziz Yıldırım resmen açıkladı
Toplam 7
Yorum
ÇELİK VALLA FB GİTTİ G.S VE BJK BAYRAM YAPIYODUR ŞİMDİ FB ŞAMPİYONLUK YÜZÜ GÖREMEZ
Hekimoğlu adaylık için o isme destek verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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