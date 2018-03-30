Genel kurul 7-8 Nisan’da – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    Genel kurul ’da

    Genel kurul 7-8 Nisan’da

    Kulübün Olağanüstü Genel Kurulu'nun ilk toplantısında çoğunluk sağlanamadı.

    Kulübün Olağanüstü Genel Kurulu'nun ilk toplantısında çoğunluk sağlanamadı. Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Çoğunluk aranmayan ikinci toplantı 2018 tarihlerinde Hayri Gür Spor Salonu'nda yapılacaktır" denildi.
    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:10
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