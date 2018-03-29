Trabzonspor, G.Saray'a hazırlanıyor – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    , G.Saray'a hazırlanıyor

    Trabzonspor, G.Saray'a hazırlanıyor

    'de 1 Nisan Pazar günü deplasmanda ile karşılaşacak , hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör yönetiminde 'nde gerçekleştirilen idmana, kamplarından dönen Uğur Demirok, Filip Novak, Tomas Hubocan katılırken, Yusuf Yazıcı takımdan ayrı çalıştı.

    Milli takımdan sakat dönen ile tedavisi devam eden Esteban Alvarado ve izinli olan Onazi, antrenmanda yer almadı. Jan Durica ile Matus Bero, takımdan ayrı yürüyüş yaptı. Fabian Castillo ise özel antrenörüyle kendisine verilen programı uyguladı.

    Antrenmanda oyuncular, dar alanda pas çalışmasının ardından yarı sahada taktik ağırlıklı maç yaptı. Oldukça hırslı geçen karşılaşma sonrasında kazanan takımın futbolcuları büyük sevinç yaşadı.

    , yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarına devam edecek.

    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:11
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