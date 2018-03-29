Trabzonspor, G.Saray'a hazırlanıyor
Spor Toto Süper Lig'de 1 Nisan Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmana, milli takım kamplarından dönen Uğur Demirok, Filip Novak, Tomas Hubocan katılırken, Yusuf Yazıcı takımdan ayrı çalıştı.
Milli takımdan sakat dönen Okay Yokuşlu ile tedavisi devam eden Esteban Alvarado ve izinli olan Onazi, antrenmanda yer almadı. Jan Durica ile Matus Bero, takımdan ayrı yürüyüş yaptı. Fabian Castillo ise özel antrenörüyle kendisine verilen programı uyguladı.
Antrenmanda oyuncular, dar alanda pas çalışmasının ardından yarı sahada taktik ağırlıklı maç yaptı. Oldukça hırslı geçen karşılaşma sonrasında kazanan takımın futbolcuları büyük sevinç yaşadı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:11
-
Adou sürprizi!
Toplam 6
Yorum
Turgay Yaren Eljif Elmas neden kiraya gidecek.?Onu oynatacak,gençlere önem,değer verecek hoca lazım.Bu kafayla biz A'ya tövbe genç kazandıramayız ..
-
"Siz kazanırsınız"
Toplam 6
Yorum
mehmetcik aykut hoca defans yapar bekler gelirler 3 gol atarlar.atak oynasa 3 gol atacak 3 puan garanti ama kadro sistem yanlış hatalı her maçta hata
-
Transferde Yıldırım şov! İmzalar atılmaya başladı
Toplam 11
Yorum
güneş bu senenin okkalı kazığı robben olur
Trabzonspor, G.Saray'a hazırlanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.