Bir tatlı sıkıntı! – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    Bir tatlı sıkıntı!

    Bir tatlı sıkıntı!

    , Abdülkadir-Yusuf ve N’Doye-Olcay arasında kararsız kaldı

    derbisine mutlak galibiyet parolası ile çıkmaya hazırlanan , oyuncularıyla yakından ilgileniyor. Futbolcularla bire bir toplantılar yapan ve bu karşılaşmanın Avrupa kupalarına katılma yolunda çok önemli bir engel olduğuna vurgu yapan 54 yaşındaki hoca, kafasındaki ilk 11'i ise şekillendirmeye çalışıyor. Savunma kurgusunu ve orta sahayı net olarak belirleyen Çalımbay'ın kanatlarda ise kararsız kaldığı öğrenildi. Hafif sakatlığı bulunan Abdülkadir ile Yusuf arasında bir tercih yapacak Çalımbay'ın, sonradan girdiği maçlarda çok başarılı bir görüntü ortaya koyan N'Doye ile Olcay arasında da kararsız olduğu belirtildi.
    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:16
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