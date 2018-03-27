Okay Yokuşlu'ya dev talip!
Okay Yokuşlu ile ilgilenen Sevilla'nın Milli Takım'ın İrlanda Cumhuriyeti ile oynadığı izlediği ortaya çıktı. İspanyol kulübünün kurmaylarının sezon sonunda bordo-mavililer'in kapısını çalacağı bildirildi.
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 10:11
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Fatih Terim bunu da yaptı!
Toplam 4
Yorum
abc metin oktayin eli kalbindeki armada olsaydi daha güzel dururdu
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İşte Kocaman'ın son 8 taktiği!
Toplam 4
Yorum
HİKAYE bir puan kaybı bile yaşamak istemiyorsun ya hani işte o puan kaybının ilkini kayseride yaşıycaksın sayın aykut daha sivas maçında var
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Fatih Terim bunu da yaptı!
Toplam 4
Yorum
abc bunu yapmak baskanin aklina bile gelmedi.ama teknik drektör yapiyo.helal olsun
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