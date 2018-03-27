Okay Yokuşlu'ya dev talip! – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    'ya dev talip!

    Okay Yokuşlu'ya dev talip!

    Okay Yokuşlu ile ilgilenen Sevilla'nın Milli Takım'ın İrlanda Cumhuriyeti ile oynadığı izlediği ortaya çıktı. İspanyol kulübünün kurmaylarının sezon sonunda bordo-mavililer'in kapısını çalacağı bildirildi.

    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:11
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