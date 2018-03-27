‘Baba’ N’Doye!
Senegalli forvet, Trabzon’un iletişim sorumlusu gibi... Yabancılar ile yerliler arasında köprü görevi gören N’Doye, hep destek olduğu genç oyuncular tarafından ‘Baba’ diye çağrılıyor
GALATASARAY'IN BELALISI
Dame N'Doye, Galatasaray derbisine de iddialı hazırlanıyor... Sarı-kırmızılı takıma şansı tutan Senegalli forvet, Cimbom'u yendikleri son 3 maçta 3 gol attı. İdmanlarda hırsıyla dikkat çeken tecrübeli oyuncu, pazar günkü karşılaşmada da aynı başarısını tekrarlamak istediğini söyledi.
GOLÜ SIRAYLA ATIYORLAR!
Cimbom'u seven bir başka isim son 2 maçta 2 gol atan Yusuf Yazıcı. N'Doye ile Yusuf'un gol sıralamaları bile aynı. Bordo-mavili takımın Galatasaray'ı 2-0 ve 2-1 mağlup ettiği son iki karşılaşmada ilk gol Dame N'Doye, ikinci gol Yusuf Yazıcı'dan geldi. İkili yine en büyük koz olacak.
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 21:47
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Süper Lig futbolcuları da Çiftlik Bank kurbanı! İşte yatırılan rakam...
Toplam 1
Yorum
alın teri 5/1 futbolcularmış..eğitim şart..ülkece..Allah akıl fikir versin.
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Fatih Terim bunu da yaptı!
Toplam 2
Yorum
gssssssss kim ki fatih terim taktik falan bilmiyo diyosa adam bu futbolun her türlü taktiğini her yolunu biliyo tek eksik 5 yıllık sozlesme fesıhsız
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Beşiktaş'tan Demba Ba hamlesi!
Toplam 3
Yorum
şeref ben beşiktaşlıyım göztepe nin 19 Dembaba formasını aldım giyorum 3 bjk forfeti bir dembaba edermi acaba?
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