‘Baba’ N’Doye! – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    ’ N’Doye!

    ‘Baba’ N’Doye!

    forvet, Trabzon’un iletişim sorumlusu gibi... Yabancılar ile yerliler arasında köprü görevi gören N’Doye, hep destek olduğu genç oyuncular tarafından ‘’ diye çağrılıyor

    'un golcü oyuncusu Dame N'Doye, futbolunun yanı sıra sosyal aktiviteleri ile de takımda ön planda... İkili ilişkileri kuvvetli olan forvet, yabancı oyuncular ile yerli oyuncular arasındaki iletişimde köprü görevini üstleniyor. Antrenmanlar dışında takım arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi seven N'Doye, genç oyuncuların da gözdesi. Özellikle alt yapıdan gelen isimlere yol gösteren, tecrübelerini anlatan yıldıza, gençler '' lakabını taktı. N'Doye'un hem sahadaki katkısı hem de pozitif tavırları, teknik direktör 'ı da memnun ediyor. Senegalli oyuncunun sözleşmesi ise haziran ayında sona erecek. N'Doye'un takımdaki geleceğine yeni yönetim karar verecek.

    GALATASARAY'IN BELALISI
    Dame N'Doye, derbisine de iddialı hazırlanıyor... Sarı-kırmızılı takıma şansı tutan Senegalli forvet, Cimbom'u yendikleri son 3 maçta 3 gol attı. İdmanlarda hırsıyla dikkat çeken tecrübeli oyuncu, pazar günkü karşılaşmada da aynı başarısını tekrarlamak istediğini söyledi.

    GOLÜ SIRAYLA ATIYORLAR!
    Cimbom'u seven bir başka isim son 2 maçta 2 gol atan . N'Doye ile Yusuf'un gol sıralamaları bile aynı. Bordo-mavili takımın Galatasaray'ı 2-0 ve 2-1 mağlup ettiği son iki karşılaşmada ilk gol Dame N'Doye, ikinci gol Yusuf Yazıcı'dan geldi. İkili yine en büyük koz olacak.
    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 21:47
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