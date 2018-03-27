Abdülkadir yaşıtlarının en pahalısı! – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    yaşıtlarının en pahalısı!

    Abdülkadir yaşıtlarının en pahalısı!

    Trabzonspor'un genç yeteneği Abdülkadir Ömür, yıldızını her geçen gün biraz daha parlatırken piyasa değeri de yükseliyor.

    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:58
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