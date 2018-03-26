Takımda bize ‘mafya’ diyorlar – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    Takımda bize ‘mafya’ diyorlar

    Takımda bize ‘mafya’ diyorlar

    Filip?Novak, Çek basınına günlerini anlattı.

    , Çek basınına günlerini anlattı. Tecrübeli sol bek, 'de statların çok ateşli olduğunu belirterek, "En büyük tecrübem maçıydı. Trabzonspor taraftarları için en önemli maç. Sahamızda 40 bin taraftar vardı. Çıkardıkları gürültüden kulaklarım ağrımıştı" dedi. Hubocan, Bero, Kucka ve Durica ile aynı dili konuşmasının kendisini rahatlattığını da kaydeden Novak, "Hepimiz aynı evde yaşıyoruz. Yemekleri de beraber yiyoruz. Ara sıra çay içiyoruz. Bize Çekoslavakya mafyası diyorlar. 5 kişinin aynı dili konuşması güzel oluyor" ifadelerini kullandı.
    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:45
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