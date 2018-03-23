Jose Sosa'dan mesaj var – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    'dan mesaj var

    Jose Sosa'dan mesaj var

    ekibinin orta saha oyuncusu Sosa, 'ı yeneceklerini dile getirdi.

    ekibinin orta saha oyuncusu Sosa, 'ı yeneceklerini dile getirdi. Arjantinli 10 numara, "Son iki hafta kazanmamız bize moral da sağlamış oldu, öz güvenimiz geldi. Ligin sonu yaklaştı. Her takımın hedefi farklı ve bunun için tüm kozlarını sergiliyor. Artık her maç zor. G.Saray derbisi de zor ama kazanmak istiyorum. Bunu başarabiliriz" ifadesini kullandı.
    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:03
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