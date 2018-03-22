İstikrarın adı Yusuf Yazıcı – Fotomaç – 22 Mart 2018
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HEPSİ
    22 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    İstikrarın adı

    İstikrarın adı <a href="/index/yusuf-yazici?id=d06133c4-2630-4472-bbd1-7468772379dd" class="" rel="tag">Yusuf Yazıcı</a>
    Trabzonspor'da ligin geride kalan 26 haftalık bölümünde 26 maçta da forma giyen oyuncu çıkmadı. ligde 25 maçta forma giyerek bu alanda en istikrarlı isim olurken, onu 24'er karşılaşmada yer alan Okay ile Pereira izledi. Kaptan Onur 23, Abdülkadir 22, ise 21 kez sahaya çıktı.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:37
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