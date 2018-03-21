Öz güven kazandık – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    Öz güven kazandık

    Öz güven kazandık

    ekibinin sağ beki , yükseliş trendine girdiklerini söyledi.

    ekibinin sağ beki , yükseliş trendine girdiklerini söyledi. 33 yaşındaki Portekizli, "Art arda gelen galibiyetlerle öz güven de kazandık. Bu takım herkesi yenebilir. Kalan 8 haftada puan kaybetme lüksümüz yok" diye konuştu.
    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:30
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