Efsanelerde şampiyon Yattara! – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    Efsanelerde şampiyon Yattara!

    Efsanelerde şampiyon Yattara!

    Trabzonspor Kulübü'nün efsane futbolcuları dörtlü salon futbol turnuvasında, birincilik kupasını Çubuklu Takım aldı. Trabzonspor Kulübü’nün efsane isimlerinin forma giyindiği “Ortahisar Belediyesi Efsanelerle Yeniden Turnuvası” adı altında düzenlenen futbol turnuvası 19 Mayıs Kapalı Spor Salonu’nda yapılan final maçları ile son buldu. Final akşamı maçlar başlamadan Trabzon’un efsane olmuş topçuları ile siyasetin şöhretleri karşılaşırken maç 4-4 beraberlikte sona erdi.

    Turnuvanın üçüncülük maçı için saha çıkan, Nihat Tümkaya, Musa Büyük, Güngör Öztürk, Orhan Cıkrıkcı, Czyio, Mehmet Yıldırım, Kandil, Cemil Canalioğlu Parçalı Takım, Bülent, Lemi, Tolga, Semavi, Mehmet Yener, Hamdi Zıvalıoğlu, Akın Sağlam, Murat Bölükbaşı, Mehmet Kahraman'nı yer aldığı Bordo Takımı 5-3 yenerek 3. oldu.

    Final karşılaşmasında ise, Ahmet, Şehmuz, Macit, Zafer, Hasan Özer, Erhan Çağlıyan, Ufuk, Yattara, Haluk'tan oluşan Çubuklu Takım, Kenan, Muhammed, Bahattin, Selim Özer, , , Osman, Okan'dan oluşan Beyaz Takım ile karşılaştı. 2-2 sona eren ve penaltılara kalan maçta Çubuklu Takım 4-1 mağlup ederek birincilik kupasını aldı. Mehmet Zengin turnuvada gol kralı olurken, en centilmen futbolcu ise Czyio oldu.
    Maç sonrası birinci takımın oyuncularından olan Gineli Futbolcu Yattara'nın yaptığı kol bastı, tribündeki seyircileri coşturdu. Yapılan kupa töreni ile turnuva sona erdi.

    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:17
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