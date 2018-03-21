Efsanelerde şampiyon Yattara!
Trabzonspor Kulübü'nün efsane futbolcuları dörtlü salon futbol turnuvasında, birincilik kupasını Çubuklu Takım aldı. Trabzonspor Kulübü’nün efsane isimlerinin forma giyindiği “Ortahisar Belediyesi Efsanelerle Yeniden Turnuvası” adı altında düzenlenen futbol turnuvası 19 Mayıs Kapalı Spor Salonu’nda yapılan final maçları ile son buldu. Final akşamı maçlar başlamadan Trabzon’un efsane olmuş topçuları ile siyasetin şöhretleri karşılaşırken maç 4-4 beraberlikte sona erdi.
Final karşılaşmasında ise, Ahmet, Şehmuz, Macit, Zafer, Hasan Özer, Erhan Çağlıyan, Ufuk, Yattara, Haluk'tan oluşan Çubuklu Takım, Kenan, Muhammed, Bahattin, Selim Özer, Hasan Üçüncü, Mehmet Zengin, Osman, Okan'dan oluşan Beyaz Takım ile karşılaştı. 2-2 sona eren ve penaltılara kalan maçta Çubuklu Takım 4-1 mağlup ederek birincilik kupasını aldı. Mehmet Zengin turnuvada gol kralı olurken, en centilmen futbolcu ise Czyio oldu.
Maç sonrası birinci takımın oyuncularından olan Gineli Futbolcu Yattara'nın yaptığı kol bastı, tribündeki seyircileri coşturdu. Yapılan kupa töreni ile turnuva sona erdi.
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:17
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Çıkıp aslanlar gibi oynayalım
Toplam 3
Yorum
TARAFTAR Bu saatten sonra nasıl oynarsanız oynayın , hatta hiç oynamasanız da en kötü dördüncü olursunuz , yazık oldu bu sezona da.
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Pes etmeden devam edeceğiz
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Josef sen ve Mehmet Topal ın sayesinde ileri pası unuttu takım , sayenizde şampiyonluğun gittiği üçüncü yıl , neyin sabrından bahsediyorsun.
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Biz sampiyon olacagız
Toplam 4
Yorum
arsen l. Vida sakatlar yokken oynuyor ,sakatlık var Vida oynamıyor.Beyine bak.Caner de öyle ama 2 si de yedek.Medeli ortaya al.Ama beyin yok ki.
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